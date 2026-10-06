윤종신, '팬 욕설 논란' 김창열에 뼈 있는 농담 "너보다 형인게 다행"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 윤종신이 DJ DOC 김창열과 오랜만에 만나 유쾌한 입담을 뽐냈다.

6일 윤종신은 골프 행사에 참석한 김창열과 만난 모습을 공개하며 반가운 재회를 전했다.

공개된 사진 속 윤종신은 김창열과 나란히 서서 환한 미소를 짓고 있다. 윤종신은 "오랜만에 창열이"라며 김창열을 반겼다.

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이어 윤종신은 김창열을 향해 "창열아 항상 너보다 형인 걸 다행이라 생각했어...."라고 농담을 건네 웃음을 자아냈다.

두 사람의 유쾌한 만남이 공개된 가운데, 최근 김창열은 과거를 둘러싼 온라인 폭로가 이어지며 곤혹을 치렀다.

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지난달 한 누리꾼은 SNS를 통해 약 30년 전 DJ DOC 공연장에서 김창열에게 사인을 요청했다가 욕설을 들었다고 주장했다. 해당 게시물이 화제가 되자 김창열은 댓글을 통해 "미안하다"고 사과하고 친필 사인 사진을 함께 공개했다.

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이후 온라인에서는 과거 김창열에게 사인을 요청했다가 폭행을 당하거나 무례한 말을 들었다는 취지의 다른 주장들도 이어졌다. 당시 각 주장의 구체적인 사실관계가 확인된 것은 아니지만, 김창열은 관련 누리꾼들에게도 사과했다.

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김창열은 지난달 24일 SNS에 "골프 갔다가 와서 피곤해서 자고 일어났더니 난리가 났다"며 "이렇게 기억도 잘 안 나는 것들 파묘하면 환갑 때까지 사과만 할 것 같다"고 심경을 밝히기도 했다.