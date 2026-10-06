문희준, 30주년 다이어트 실패→'비만 치료제' 거절 "마른 상태서 죽으면 소용없어"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 문희준이 H.O.T. 데뷔 30주년을 맞아 야심 차게 다이어트에 도전했지만 결국 실패했다고 고백했다.

6일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에서는 '레전드 아이돌' 문희준의 H.O.T. 30주년 팬미팅 현장이 최초로 공개됐다.

이날 문희준은 팬미팅을 준비하기 위해 아내 소율과 함께 메이크업 숍을 찾았다. 오랜만에 팬들과 만나는 날인 만큼 남다른 설렘도 드러냈다.

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문희준은 "진짜 오랜만에 팬들을 본다. 30주년 팬미팅이다"라며 "19살에 데뷔했는데 벌써 30년이 흘렀다. 고등학교 3학년 때 데뷔했는데 지금 거의 50살이 다 됐다"고 세월을 실감했다.

소율이 "그러니까 오늘 예쁘게 하고 가야겠다"고 하자 문희준의 걱정은 따로 있었다. 그는 "예쁘게 하고 그게 문제가 아니라 원래 감량했어야 했는데 실패했다"고 털어놨다.

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소율이 "아예 실패했어?"라고 묻자 문희준은 "찔끔? 한 끼 먹으면 다시 올라오는 정도"라고 답해 웃음을 자아냈다.

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앞서 문희준은 H.O.T. 30주년 팬미팅을 앞두고 약 두 달 동안 체중 감량에 나서겠다는 목표를 세웠던 상황. 그러나 이날 공개된 다이어트 전후 비교 사진에서는 눈에 띄는 차이를 찾기 어려웠다.

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이를 본 출연진 역시 "저때랑 똑같다", "같은 날 찍은 것 아니냐"고 장난스럽게 반응해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

문희준은 나이가 들면서 예전처럼 체중을 감량하기 쉽지 않다는 고민도 털어놨다. 그는 소율에게 "원래 감량돼야 하는데 예전이랑 똑같이 하는데도 잘 안 빠진다"고 토로했다.

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이에 소율은 "다른 도움을 좀 받아봐"라며 비만 치료제를 이용하는 방법을 조심스럽게 언급했다. 하지만 문희준은 선뜻 선택하지 못하는 이유가 있었다. 그는 "다른 방법이 있다고 하는데 나는 걱정된다. 부작용이 아예 없는 건 아니니까"라고 말했다.

특히 두 아이의 아빠인 문희준은 "일단 애들도 키워야 하는데 만약 내가 아프면 어떡하냐. 혹시나 하는 마음에 그런 걱정 때문에 못 하겠다"고 설명했다.

이어 스튜디오에서 "도움 없이 빼고 싶은거냐"고 묻자, 그는 "제가 몸이 여기저기 좀 안 좋다. 그래서 몸이 못 버틸 것 같다"면서 "제가 마른 상태에서 죽으면 의미가 없다"고 말했다. 이에 "왜 죽을 생각을 하냐"며 잔소리가 터졌다.

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한편 문희준은 1996년 H.O.T.로 데뷔해 올해 데뷔 30주년을 맞았다. 그는 2017년 그룹 크레용팝 출신 소율과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com