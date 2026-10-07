주호민, 대법원 앞에서 호소…"말 못하는 자폐子, 녹음마저 안 되면 어떻게 지키나"

사진=연합

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[스포츠조선 이지현 기자] 웹툰 작가 주호민이 발달장애 아동 등 스스로 피해 사실을 알리기 어려운 이들을 위해 제3자 녹음의 예외적 증거능력을 인정해달라고 대법원에 호소했다.

주호민은 6일 서울 서초구 대법원 앞에서 장애인차별금지추진연대 등 장애인 관련 단체들과 기자회견을 열고 발달장애인 등의 학대 피해가 의심되는 상황에서 보호자가 대신 확보한 녹음에 대해 예외적인 판단이 필요하다고 주장했다.

이날 주호민은 자폐성 장애가 있는 자신의 아들이 사건 당시 9세였다는 점을 언급하며 "자신이 무슨 일을 겪었는지 설명할 수 없었다"고 밝혔다.

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이어 아내가 아들의 가방에 녹음기를 넣어 확보한 녹음이 1심에서는 학대 혐의를 판단하는 증거로 인정됐지만, 항소심에서는 부모가 제3자의 대화를 몰래 녹음했다는 이유로 증거능력을 인정받지 못했다고 설명했다.

주호민은 "같은 말이 녹음됐는데도 누가 녹음 버튼을 눌렀느냐에 따라 그 목소리가 재판에서 지워졌다"고 지적했다.

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그러면서 무분별한 녹음을 허용해달라는 취지는 아니라고 선을 그었다. 그는 CCTV나 목격자가 없는 공간에서 피해 당사자가 자신이 겪은 일을 제대로 설명하거나 직접 증거를 남기기 어려운 경우까지 녹음을 인정하지 않는다면 피해자를 보호할 방법이 사실상 사라질 수 있다고 호소했다.

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특히 주호민은 "스스로 말하거나 증거를 남기기 어려운 사람에게도 법이 닿을 수 있는 기준을 세워달라"고 대법원에 요청했다.

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기자회견 현장에서는 '녹음금지 예외 인정, 학대 피해 방어권 보장!'이라고 적힌 피켓을 들고 구호를 외치기도 했다. 기자회견을 마친 뒤에는 시민 2만4000여명이 참여한 탄원서를 대법원에 제출했다.

주호민은 탄원에 동참한 이들을 향해 "우리 가족을 잘 모르시는데도 서명해주셨다"며 이번 문제가 자신의 가족만의 일이 아니라 피해 사실을 스스로 알리기 어려운 사람들에게 공통으로 닥칠 수 있는 문제라는 점을 강조했다.

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이어 "우리 아이는 청소년이 돼 조금씩 자기 말을 배워간다"며 "자기 이야기를 제 목소리로 하길 바라며 그날까지 내가 대신 말하겠다"고 밝혔다.

기자회견에 참석한 조인영 공익인권법재단 공감 변호사 역시 장애 아동이 학교 안에서 겪는 학대는 외부에서 발견하기 쉽지 않다는 점을 지적했다.

조 변호사는 학교, 특히 특수학급의 경우 외부에서 내부 상황을 확인하기 어려운 구조라며 녹음과 같은 자료가 없다면 학대 의심 정황이 단순한 교육적 상황으로 설명돼 축소되거나 드러나지 않을 가능성이 있다고 주장했다.

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또 제3자가 확보한 녹음이 일률적으로 증거에서 배제될 경우 수사 초기부터 증거 부족으로 사건이 종결될 가능성이 있고, 재판에 넘겨지더라도 법원이 해당 녹음 내용을 증거로 판단할 수 없다는 점을 들어 제도적 보완이 필요하다고 밝혔다.

이번 논란은 주호민이 지난 2022년 자신의 아들을 담당하던 특수교사를 아동학대 혐의로 고소하면서 시작됐다.

당시 주호민 측은 아들의 가방에 녹음기를 넣어 수업 중 상황을 녹음했고, 녹음에는 특수교사가 "버릇이 매우 고약하다", "싫어 죽겠어", "너 싫다고" 등의 말을 하는 내용이 담겼다.

1심은 해당 녹음의 증거능력을 인정하고 특수교사에게 벌금 200만원의 선고를 유예했다.

그러나 항소심 판단은 달랐다. 항소심 재판부는 해당 녹음이 통신비밀보호법에서 규정한 '공개되지 않은 타인 간의 대화'를 제3자가 녹음한 경우에 해당한다고 보고 증거능력을 인정하지 않았다. 이에 1심을 파기하고 특수교사에게 무죄를 선고했다.

검찰이 항소심 판결에 불복해 상고하면서 사건은 현재 대법원의 최종 판단을 기다리고 있다. 대법원이 의사 표현이나 증거 확보가 어려운 장애 아동의 학대 의심 상황에서 보호자가 확보한 녹음을 어떻게 판단할지 주목된다.

olzllovely@sportschosun.com