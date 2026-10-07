박성광, '이혼설' ♥이솔이 건강 식단도 직접 챙겼다 "아내가 아팠으니 관리해야"

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[스포츠조선 이우주 기자] '가정밥문' 박성광이 아내 이솔이를 위한 건강 식단들을 밝혔다.

6일 유튜브 콘텐츠 '가정밥문'에서는 ''다들 건강합시다' 건강전도사 박성광의 내조 가득한 냉장고 대공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

박성광이 챙겨온 냉장고 속 식재료들을 본 조서형은 "이건 내조의 냉장고다. 여태까지 지퍼백에 비닐봉투에 돌돌 담아왔는데 밀폐용기에 있다"고 놀랐다. 과일을 챙겨온 박성광은 "아내가 좀 아팠어서 이런 걸 챙겨 먹어야 한다. 건강관리 식단에 꼭 들어간다. 방울토마토는 올리브에 익혀먹는다"며 "제가 해줄 때도 있고 아내가 해줄 때도 있다"고 밝혔다.

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챙겨온 재료를 본 조서형은 "김치를 좋아한다 하셨으니까 김치찜을 해드리겠다"고 밝혔고 박성광은 조서형을 도와 요리를 함께 했다. 능숙한 박성광의 모습에 조서형은 "살림을 하시는 티가 나는 게 이런 데 열면 뭐가 나오는지 위치를 다 파악하고 계신다"고 밝혔다. 박성광은 "베이킹소다는 없냐"고 물었고 조서형은 "역시 살림꾼은 다르다"라고 감탄했다. 박성광은 "아무리 브로콜리가 자연산이어도 안에 벌레들이 있을 수도 있고 식초를 붓기도 한다. 브로콜리 대에 영양분이 더 많아서 갈아 먹기도 한다"며 능숙하게 브로콜리를 손질했다.

술을 좋아하지만 집에서는 잘 안 마신다는 박성광은 "아내가 술을 안 마시니까 집에서 잘 안 마신다. '오빠는 집에 와서도 먹어? 건강 생각해야지'라고 한다"고 밝혔다.

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한편, 개그맨 박성광은 2020년 이솔이와 결혼, SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연하며 인기를 모았다. 하지만 최근 이솔이가 SNS에 의미심장한 말들을 남기며 이혼설이 여러 차례 불거졌다. 이혼설이 나올 때마다 이를 해명한 부부는 최근 KCM 결혼식에 함께 참석해 이혼설을 종결했다.

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wjlee@sportschosun.com