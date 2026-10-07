33기 현숙, '식탐' 영수와 단둘이 데이트 "그렇게 먹는 줄 몰랐다, 대화 결 달라"

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[스포츠조선 이우주 기자] 33기 현숙이 '나는 솔로' 이후 영수와 데이트를 했다고 밝혔다.

5일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '영수하고 1:1 데이트했어요'라는 제목의 인터뷰 영상이 게재됐다.

33기 현숙은 '나는 솔로' 출연에 대해 "좋지만은 않았지만 끝난다고 생각하니까 서운하다. 가장 놀랐던 건 영수 님이 최종 선택 해주셔서 놀랐던 게 기억에 남는다"고 밝혔다.

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제작진은 "만나볼 생각은 전혀 없냐"고 물었고 현숙은 "몇 차례 1:1로 밥도 같이 먹고 커피도 마시고 했는데 대화가 제가 원하는 결이 아니어서 친하게 지내자고 했다"고 방송 후 데이트를 했다고 깜짝 고백했다.

놀란 제작진은 "데이트하면서 뭐 드셨냐"고 물었다. 영수가 33기 방송 내내 식탐으로 화제가 됐기 때문. 현숙은 "현장에서는 먹는 걸 신경을 안 썼다. 영수 님이 그렇게 먹고 있는지도 몰랐고 그 후에 몇 차례 밥을 먹었을 때는 다양한 걸 먹은 거 같다. 베트남 음식도 먹고 다양한 걸 먹었는데 제가 워낙 잘 먹어서 그런지 영수님이 잘 먹는 건 못 본 거 같다"고 밝혔다.

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방송을 보면서 당시 감정을 다시 한번 느끼게 됐다는 현숙은 "저는 숨기지 않고 있는 그대로 넘어서 너무 속상한 마음을 드러낸 거 같다. 당연히 속상했고 너무 신기했던 건 방송이 총 9주로 나갔는데 방송에 나가는 제 감정과 동화되더라. 선택이 시작되면서 우울해지고 기분이 다운되고 0표 받은 거 때문에 슬퍼하면 현실의 저도 같이 슬퍼했다. 그걸 이겨내 보려고 다양한 시도를 했다 .대신 마무리에는 현장에서 마음이 편했는데 실제로 마음이 편해졌다"고 밝혔다.

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이어 "마지막에 텐션이 올라서 사람들을 위해 요리도 했는데 요리하길 잘했다는 생각이 들더라. 제일 기억에 남는 건 제가 광수님한테 춤을 가르쳐주지 않았냐. 그걸 따라 해준 광수님한테 고마웠다. 사실 춤추는 걸 좋아하는데 많은 사람한테 보여지니까 재밌기도 하다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com