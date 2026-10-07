"TV보다 안 뚱뚱해" 이경실, 무례한 팬 만나 울컥했는데…"이영자가 인사" 반전 ('신여성')

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[스포츠조선 이우주 기자] '신여성' 이경실이 이영자를 팬으로 오해했던 에피소드를 밝혔다.

6일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에서는 '52세 영철이에게 결혼 의사를 묻다(feat. 찐 리얼상황 영철한테 경실이 소개팅 시켜줌)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김영철은 이영자와 이스라엘 성지순례를 갔던 때를 떠올렸다. 당시 언어를 담당했던 김영철은 "영어 때문에 너무 스트레스를 받았다"며 "영자 누나가 3분 전에 했던 얘기를 또 물어보는 습관이 있다. '12명 같이 앉아서 간다 그래'라고 해서 전달하고 직원이 알아보는데 계속 물어봐서 나도 모르게 '같이 앉아 간다는 얘기를 몇 번이나 물어보는 거냐'라고 짜증을 냈다. 그랬더니 (이영자가) '3번 정도 물어본 거 같은데? 3번이 너한테는 많았던 거냐. 너무 미안하고 누나가 앞으로 2번으로 줄이겠다'고 하더라. 사람을 열받게 해놓고 꺾는 건 정말 1등이다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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이에 이경실도 이영자와 관련된 에피소드를 밝혔다. 이경실은 "나도 내가 직접 목격한 게 있다. 영자가 다니는 스파가 있다. 갈 때마다 영자를 부딪혀서 스파를 안 간다"며 "그런 데는 나도 정말 쉬고 싶어서 가는 거다. 들어갔다 나오는데 누가 수건으로 얼굴을 가리고 '이경실 씨 아니세요?' 하길래 인사를 했다. 'TV보다 안 뚱뚱하고 그런대로 괜찮네요'라면서 말을 계속 길게 하더라. 그럴 때 너무 짜증나지 않냐. 나도 한계가 와서 그만 좀 했으면 좋겠다 해서 짜증을 내려 했는데 '언니 나 영자야. 언니 지금 화내려고 그랬지? 조금만 더 버티지 그랬어' 하더라 너무 웃겨서 막 웃었다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com