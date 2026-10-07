김혜자, 레드카펫서 연신 기침에 부축까지…85세 국민배우 모습에 '걱정'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김혜자(85)가 부산국제영화제 레드카펫에서 기침을 하고 주변의 부축을 받는 모습이 포착돼 팬들의 걱정을 자아냈다.

김혜자는 6일 부산 영화의전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫 행사에 참석했다. 영화 '여전히 찬란하게'로 호흡을 맞춘 송일곤 감독 등과 함께 레드카펫을 밟았다.

이날 김혜자는 은은한 색감의 한복 차림으로 등장해 특유의 우아한 자태를 드러냈다. 환한 표정으로 카메라를 향해 손을 흔들며 관객들에게 인사를 건네기도 했다.

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다만 이동 과정에서는 주변의 도움을 받아 천천히 발걸음을 옮기는 모습이 포착됐다. 공개된 현장 영상에서는 김혜자가 손으로 입을 가린 채 여러 차례 기침하는 모습도 담겼다. 올해 85세인 김혜자인 만큼 해당 장면을 접한 팬들 사이에서는 그의 건강을 걱정하는 시선도 나올 수 있는 대목이다.

특히 김혜자는 불과 이틀 전인 지난 4일 SBS 특집 다큐멘터리 '김혜자의 안부-죽지 마세요'를 통해 시청자들과 만났다.

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'김혜자의 안부-죽지 마세요'는 올해 만 85세, 연기 인생 65년을 맞은 김혜자의 삶과 오랜 나눔의 여정을 조명한 작품이다. 2024년 기획을 시작으로 2025년 김혜자의 마지막 아프리카 봉사 활동과 2026년 영화 '여전히 찬란하게' 연기 현장까지 3년에 걸쳐 그의 시간을 담았다.

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다만 다큐멘터리 제목인 '죽지 마세요'는 김혜자 자신의 건강과 관련된 의미는 아니다. 김혜자가 오랜 시간 아프리카 현장과 연기 활동을 통해 세상에 건네온 메시지에서 비롯된 것으로, 고통 속에서도 서로를 아끼며 희망을 발견하자는 의미를 담고 있다. 김혜자는 제작진에게 "나를 영웅으로 만들지 말고, 사람들에게 희망을 전하는 일에 나를 이용해 달라"고 당부하기도 했다.

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한편 김혜자의 9년 만의 스크린 복귀작 '여전히 찬란하게'는 오는 21일 개봉한다. 김혜자가 생애 가장 찬란했던 순간을 함께했던 단짝 친구를 60년 만에 다시 만나는 순옥을 연기한다.

olzllovely@sportschosun.com