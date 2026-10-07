결국 '나혼산'이 문제였다…'즉흥 여행 논란'→김민 구옥까지 '불신의 늪'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김민이 '나 혼자 산다'에서 공개한 90년 된 구옥 생활을 두고 때아닌 '연출 의혹'에 휘말렸다. 그러나 온라인에서 검증이 이어질수록 의혹의 화살은 김민이 아닌 제작진을 향하는 분위기다. 앞선 '즉흥 여행' 연출 논란으로 쌓인 불신 탓에 애꿎은 출연자의 일상까지 의심받고 있다는 지적이다.

김민은 지난 2일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에 출연해 동두천의 오래된 구옥에서 생활하는 모습을 공개했다.

약 90년 된 집에서 직접 발전기를 돌려 전기를 공급하고, 갈라진 바닥에 시멘트를 바르는가 하면 장작불에 고기를 구워 먹는 등 일반적인 도시 생활과는 다른 일상을 보여줬다.

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특히 김민이 발전기를 작동시키자 어두웠던 집 안에 하나둘 불이 들어오는 장면은 이날 방송에서도 강한 인상을 남겼다. 김민은 해당 집이 가족과 오래 알고 지낸 형의 공간으로, 자신이 해외를 오가는 동안 국내에 머물 때 사용하고 있다는 취지로 설명했다.

방송 직후 김민의 독특한 생활 방식은 뜨거운 관심을 받았다. 그런데 일부 누리꾼들이 과거 로드뷰와 방송 화면을 비교하기 시작하면서 예상치 못한 '연출 의혹'으로 번졌다.

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일부에서는 '2026년 7월'로 표시된 로드뷰 속 마당과 방송에 등장한 공간의 모습에 차이가 있다는 점을 지적했다. 집 주변에 전봇대가 있는데도 김민이 발전기를 사용하는 이유와 냉장고 등 가전제품의 전력 공급 방식 등을 놓고도 의문이 제기됐다.

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그러나 의혹이 확산되자 오히려 김민을 옹호하는 목소리도 커졌다. 방송에 공개된 몇몇 장면만으로 김민의 생활 자체를 '연출'이라고 단정하는 것은 지나치다는 반론이다.

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무엇보다 김민은 해당 집에서 매일 거주한다고 밝힌 것이 아니다. 해외 활동으로 한국을 오가는 그가 국내 체류 기간에만 사용하는 공간이라면 일반적인 주거 형태와 전기 사용 방식이 다를 수 있다는 것이다.

실제 관련 기사에는 "자주 사는 집이 아니면 발전기를 사용할 수도 있다", "집주인이 평소 사용하지 않아 전기를 끊어놨을 가능성도 있지 않느냐"는 취지의 댓글이 달렸고, 일부 댓글은 700개 이상의 추천을 받기도 했다.

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로드뷰와 달라진 마당을 두고도 방송 촬영을 위해 공간을 정리하거나 천 등으로 일부를 가리는 정도는 충분히 가능하다며, 외관이 달라졌다는 사실만으로 '연출'이라고 단정하기 어렵다는 반응이 나왔다.

급기야 "뭘 그렇게 다 해석해서 추적 조사하느냐"는 반응까지 등장했다. 예능 출연자의 일상을 확인하기 위해 과거 로드뷰까지 동원되는 상황 자체가 과도하다는 지적이다.

특히 이번 논란에서 눈길을 끄는 것은 비판의 방향이다. 김민 개인보다 '나 혼자 산다' 제작진을 향해 "왜 시청자들이 출연자의 일상부터 의심하게 됐는지 돌아봐야 한다"는 목소리가 나오고 있다.

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앞서 '나 혼자 산다'가 전현무의 카자흐스탄 '즉흥 여행' 편으로 연출 논란을 겪었던 전력이 있기 때문이다. 당시 방송에서는 전현무가 즉석에서 여행지를 결정하고 카자흐스탄으로 떠나는 과정이 그려졌지만, 이후 스태프 항공권이 사전에 발권되고 현지 촬영 협조 역시 미리 요청됐던 사실이 알려지면서 논란이 일었다.

이에 제작진은 스태프들의 사전 준비 사실을 인정했다. 전현무가 당일 공항에서 직접 항공권을 발권한 것은 사실이지만, 여행뿐 아니라 촬영 준비까지 즉흥적으로 이뤄진 것으로 받아들여질 수 있도록 표현된 점과 해명이 늦어진 점에 대해서도 사과했다.

이 때문에 이번 김민 편에서는 발전기 하나와 달라진 마당 모습까지 '검증 대상'에 오른 셈이다. 한 누리꾼은 "과도한 주작질을 일삼는 제작진 때문에 시청자들이 의심만 늘었다"는 취지의 반응을 보였고, 또 다른 누리꾼 역시 "삶의 방식이 다른 것을 왜 이렇게 문제 삼느냐"며 김민 개인에게 의혹의 시선을 돌리는 것을 경계했다.

반면 김민의 자유로운 생활 방식을 흥미롭게 봤다는 시청자들의 호평도 적지 않다. "훨씬 자유로워 보여 좋았다", "역대급 '나혼산'이었다" 등 긍정적인 반응도 이어지고 있다.

결국 김민의 90년 구옥 생활을 둘러싼 '연출 의혹'은 출연자 개인의 진위 여부를 넘어, 앞선 논란을 겪은 '나 혼자 산다' 제작진이 시청자들의 신뢰를 얼마나 회복했느냐는 문제로 옮겨붙는 모양새다. 김민의 일상을 향한 과도한 '검증' 자체가 프로그램을 향한 불신의 후폭풍이라는 지적도 나온다.

한편 김민은 '카지노', '킬러들의 쇼핑몰', '포핸즈' 등에 출연했다. 특히 '킬러들의 쇼핑몰'에서는 무에타이 사범 파신 역을 맡아 강렬한 존재감을 남겼다.

olzllovely@sportschosun.com