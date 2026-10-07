이수현, 독하게 30kg 빼더니 반쪽된 얼굴..."日 편의점 관리 식단도 공개할 것"

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 악뮤(AKMU) 이수현이 30kg 감량 후에도 꾸준히 체중 관리를 이어가는 근황을 공개했다.

지난 6일 이수현의 유튜브 채널에는 '일본 출장에서 아무리 바빠도 편의점은 매일 꼭 가야만 하는 건에 대하여'라는 제목의 영상이 공개됐다.

공연을 위해 일본을 찾은 이수현은 숙소에서 지내는 모습을 공개하며 일본 편의점 먹방을 선보였다.

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이날 이수현은 다양한 편의점 음식들을 사 와 하나씩 맛보며 행복한 시간을 보냈다.

다음 날에도 이수현은 편의점에 들러 음식들을 한가득 구매했다. 맛있는 음식들을 차례로 소개하던 그는 "난 이거 집에 진짜 100개 사두고 싶다. 아니 1000개 사두고 싶다"며 만족감을 드러냈다.

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그러면서도 이수현은 꾸준한 관리 비결을 언급했다. 그는 "제가 이번에는 마음껏 먹고 있긴 한데 막 관리하고 있을 때 일본에 왔을 때는 편의점 안에서 식단을 진짜 잘 해결했다"며 "기회가 된다면 어떻게 식단을 잘 지켜 먹었는지 소개해주겠다"고 밝혔다.

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앞서 이수현은 약 1년에 걸쳐 30kg을 감량한 사실이 알려지며 화제를 모았다.

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지난 4월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 이수현은 약 2년간 슬럼프를 겪으며 방에 틀어박혀 지냈고, 폭식을 반복하면서 체중이 크게 늘었다고 털어놓기도 했다.

이후 오빠 이찬혁의 제안으로 함께 생활하며 운동과 식단 관리에 나섰고, 꾸준한 노력 끝에 체중을 감량했다. 30kg 감량 후에도 식단 관리와 운동을 이어가며 건강한 생활을 유지하고 있는 모습이다.