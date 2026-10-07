이휘향, '조폭 출신 남편'과 사별한 지 20년...달라진 삶 "베풀며 살고 싶다"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이휘향이 남편과 사별한 지 어느덧 20년이 됐다며 가족과 자신의 근황을 전했다.

6일 유튜브 채널 '송승환의 언더풀 라이프'에는 '배우 이휘향 마지막 화 (자유를 만끽하려 변장까지 불사하죠!)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 송승환은 이휘향의 개인적인 이야기를 나누던 중 "금슬 좋은 부부였지만 남편이 좀 일찍 떠나셨잖아. 그래서 벌써 한 20년이 넘었지"라고 말했다.

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이휘향은 "2006년에 남편이 세상을 떠났다. 딱 20년 됐다. 아들은 하나다"라고 담담하게 밝혔다.

남편을 떠나보낸 뒤 아들을 혼자 키우며 힘든 점이 없었느냐는 질문에는 "엄마로서 힘든 점보다는 아이도 워낙 자기 일을 잘 해나가고 있었다"며 "이미 그때 아이는 대학생이었다"고 답했다.

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오히려 이휘향은 당시 연기에 더욱 몰입할 수 있었다고 털어놨다. 그는 "무조건 연기만 잘하면 됐었다. 더 몰입하고 '천국의 계단' 악역에 더 빠질 수 있었다"고 말했다.

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아들의 근황도 공개했다. 이휘향은 "아들은 글을 쓰고 있다"고 밝혔고, 남편의 글솜씨를 물려받은 것 같다는 말에 "남편이 워낙 글 솜씨가 좋았다"며 "아빠 쪽 재능"이라고 설명했다.

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현재의 삶도 전했다. 이휘향은 "지금 교회에서 0세부터 3세까지 영아 선생님을 하고 있다"며 "바쁘다는 핑계로 몇십 년 안 하다가 요즘엔 그 일에 주력하고 있다"고 밝혔다.

이어 "영화 보는 걸 좋아해서 많이 보러 다닌다. 그러면서 저 자신에 대해 몰랐던 것들을 내면에 쌓아놓는 것"이라며 "사회적으로나 개인에게 조금이라도 기여할 수 있는 일이 있다면 베풀면서 살면 좋겠다는 생각"이라고 말했다.

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한편 이휘향은 1982년 고(故) 김두조와 결혼해 아들을 뒀다. 김두조는 포항 지역 조직폭력배 두목 출신으로 알려졌으며 이휘향과는 19살의 나이 차가 있었다. 결혼 이후에는 조직 생활을 청산한 것으로 알려졌다.