'49세' 배성재, 임신한 ♥14살 연하 아내에 "오래 살고 싶다" 뭉클한 기도 (옥문아)

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 배성재가 14살 연하 아내 김다영을 위해 "오래 살게 해달라"고 기도한다고 털어놔 뭉클함을 자아냈다.

6일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 배성재와 김다영 부부가 게스트로 출연했다.

이날 배성재는 '아내 김다영을 보면 기도가 나온다'는 말에 자신의 종교생활과 함께 아내를 향한 애틋한 마음을 털어놨다.

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배성재는 "어렸을 때부터 30년 동안 교회를 열심히 다니다가 안 갔다. 최근까지 교회를 잘 안 갔는데 요즘은 '오래 살게 해달라'고 기도한다"고 말했다.

14살 연하인 김다영과 결혼한 배성재는 "나이 차이가 많이 나니까 제가 좀 많이 일찍 갈 가능성이 높지 않냐"고 이유를 설명했다.

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이에 김종국은 "그건 기도할 게 아니라 운동을 해야 된다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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홍진경은 배성재의 고백에 감탄했다. 그는 "같이 사는 사람이 얼마나 좋으면 오래 살고 싶다는 생각이 들겠냐. 얼마나 행복하면"이라며 두 사람의 결혼생활을 부러워했다.

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두 사람은 서로를 딸처럼, 아들처럼 여기며 살고 있다고 밝혀 훈훈함을 더했다.

이어 오는 12월 아빠가 되는 배성재의 2세 계획도 공개됐다.

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배성재는 "어렸을 때는 딸 셋을 원했는데 지금은 나이도 있고"라며 현재의 바람을 털어놨다. 김다영 역시 "남편이 그렇게 딸을 원한다"고 전했다.

'누구를 닮은 딸을 원하냐'는 질문에 배성재는 "저는 1g도 안 닮았으면 좋겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.

김다영은 "남편은 아이가 저를 복사했으면 좋겠다고 한다. 자기 유전자는 하나도 안 들어가고"라고 설명했다.

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이에 송은이는 "큰딸은 아빠 닮는데"라고 말해 또 한 번 웃음을 안겼다.

한편 배성재와 김다영은 14살의 나이 차이를 극복하고 약 2년간 교제한 끝에 2025년 5월 부부가 됐다. 김다영은 현재 임신 중이며 오는 12월 출산을 앞두고 있다.