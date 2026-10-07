에이티즈 산, '밀라노 열애설' 직접 입 열었다 "성공하면 그런가 봐요"

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 에이티즈 산이 최근 이탈리아 밀라노에서 불거졌던 열애설에 대해 직접 언급했다.

6일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 웹예능 '살롱드립' 158회 영상이 공개됐다. 영상 말미에는 다음 회 게스트로 출연하는 에이티즈 산과 우영의 모습이 담긴 예고편이 공개돼 눈길을 끌었다.

이날 예고편에서 산은 "저는 밀라노에서 오늘 들어왔다"며 최근 근황을 전했다. 이를 들은 장도연은 최근 산을 둘러싸고 '열애설 직접 해명'이라는 내용이 뉴스에 등장했다며 밀라노에서 불거진 열애설을 언급했다.

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산은 크게 당황하는 기색 없이 "성공하면 그런가 봐요"라고 답하며 담담한 반응을 보였다.

이에 우영은 "얘는 이제 밖에 나가서 '나 몰라?' 이러고 다닌다"고 농담을 건넸다. 산 역시 "우영이 절 이렇게 조롱해도 기분이 안 나쁘다"고 받아치며 두 사람의 친근한 분위기를 드러냈다.

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앞서 산은 최근 이탈리아 밀라노에서 한 여성과 함께 거리를 걷는 모습이 담긴 사진과 영상이 온라인 커뮤니티 및 SNS를 통해 퍼지면서 열애설에 휩싸였다.

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당시 산의 소속사 KQ엔터테인먼트 관계자는 "해당 여성은 브랜드 관계자이며, 필요한 물품을 사러 가는 중이었다. 현지 경호원과 매니저도 동행했다"고 해명했다.

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또한 산 역시 팬 소통 플랫폼을 통해 열애설이 사실이 아니라는 취지로 직접 선을 그은 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com