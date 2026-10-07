방탄소년단, 페루까지 물들였다…리마에 'BTS 대로'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 페루 리마에 방탄소년단 대로가 등장했다.

방탄소년단은 7일과 9~10일(현지시각) 페루 리마 에스타디오 산 마르코스에서 월드투어 '아리랑'을 개최한다. 방탄소년단이 페루를 찾는 건 2013년 데뷔 이후 처음이다.

이에 리마는 '방탄소년단 열풍'으로 들썩이고 있다. 산티아고 데 수르코 구는 5일부터 11일까지 일주일간 수르코 지역의 사크라멘토 거리를 한시적으로 'BTS 대로'라고 부르기로 하고 이를 알리는 표지판을 설치했다.

Advertisement

도심 곳곳에는 방탄소년단을 반기는 볼거리가 마련됐다. 수르코 우정공원의 대표 건축물 아르코 모리스코는 5일 방탄소년단의 상징색인 보랏빛으로 점등됐고 11일까지 매일 방탄소년단을 위한 라이트쇼를 펼친다. 리마의 또 다른 대표 관광명소인 분수공원의 환상의 분수에서도 같은 기간 음악과 빛, 워터스크린을 활용한 방탄소년단 테마 행사가 열린다.

페루 공식 관광 사이트인 '페루 트래블'은 방탄소년단의 리마 공연을 자국의 미식과 문화, 자연경관을 소개할 기회로 조명했다. 공연을 보기 위해 모여든 방문객들이 리마의 역사와 풍경을 즐기고 파라카스와 마추픽추 등 페루 각지로 발길을 넓히는 계기가 될 수 있다는 것이다.

Advertisement

방탄소년단은 2~3일 콜롬비아 보고타 에스타디오 엘 캄핀에서 남미투어의 포문을 열었다. 총 10여만 관객이 찾은 이번 공연에 대해 롤링스톤 엔 에스파뇰은 "한 세대 전체가 가장 기다려온 콘서트다. 방탄소년단은 기대 이상을 보여줬다"고 평가했다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com