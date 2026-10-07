'11월 2일 컴백' 싸이커스, 미스터리한 트랙리스트 공개

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 싸이커스가 트랙리스트를 공개했다.

7일 공개된 트랙리스트에 따르면 싸이커스의 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링'에는 '다이너마이트' '고' '마스크 오프' '원' '덤' '생크추어리' 등 총 6개 트랙이 수록됐다.

또 병상 위에 놓인 뼈 기타와 심전도 모니터 화면과 같은 독특한 오브제와 각기 다른 폰트로 표현된 곡명이 차례로 등장하며 미스터리한 분위기를 만든다. 곳곳에 숨겨진 이스터에그도 눈길을 끈다. 심전도 모니터에 표시된 'HR10'은 싸이커스 멤버 수를, 'EtCO2 26'은 발매 연도인 2026년을 의미한다. 'PR 11'과 'PI02'는 발매 일시를 나타낸다. 여기에 로고 하단을 지나가는 그래픽은 실제 모스부호 마커를 활용해 팬들의 추리 본능을 자극한다.

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싸이커스는 데뷔 앨범 '하우스 오브 트리키 : 도어벨 링잉'으로 단 12일 만에 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 진입(75위)했다. 또 미니 3집 '하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤드 에러'는 '빌보드 200' 73위 및 '월드 앨범 차트' 1위를 차지하며 자체 최고 기록을 갈아치웠다. 전작인 미니 7집 '루트 제로 : 디 오라'는 초동 36만장을 돌파하며 커리어 하이를 달성했다. 이처럼 계단식 성장을 이뤄온 만큼, 싸이커스가 새 앨범을 통해 펼쳐낼 새로운 음악과 서사에 대한 기대가 높아지고 있다.

'루트 제로 : 더 콜링'은 11월 2일 오후 6시 발매된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com