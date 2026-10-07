'치매 초기 진단' 전원주, 현재 건강 어떻길래.."100세까지 살 것 같다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 과거 치매 초기 진단을 받았던 배우 전원주가 현재 건강 상태를 전했다.

6일 방송된 MBC 'PD수첩'에서는 '상속 전쟁: 남겨진 가족의 시간' 편으로 꾸며졌다.

앞서 전원주는 한 방송을 통해 건강검진 결과를 언급하며 "내가 건강검진을 했는데 치매로 나오더라"고 밝혀 주위를 놀라게 했던 바.

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이날 방송에서 제작진은 안부를 묻는 제작진에게 "감기 한 번 안 앓는다"며 건강한 일상을 보내고 있다고 밝혔다. 또한 "면역주사도 맞지 않는다. 100세까지 살 것 같다"며 자신감을 드러냈다. 그러면서 '백세인생'의 "80세에 저 세상에서 날 데리러 오거든 아직은 젊어서 못 간다고 전해라"는 대목을 열창해 유쾌함을 자아냈다.

한편 이날 전원주는 사후 분쟁을 막기 위해 두 아들에게 이미 재산의 절반을 증여했다고 밝혔다.

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전원주는 "미리 싸움하기 전에, 재산을 다 나눠줬다. 내가 지금 내일 모레 90살이니까 애들 둘이서 이렇게 싸울 필요가 없이 둘을 앉혀놓고 똑같이 큰 아이, 작은 아이, 며느리 둘. 금도 다 꺼내서 나눠주고 돈도 다 나눠줬다"고 밝혔다.

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특히 "미리 증여를 다 하신거냐"는 질문에 전원주는 "다 나눠주면 안 된다. 반만 나눠주고 가지고 있어서 큰소리 쳐야지 다 주고 나면 게을러져서 나를 멀리하게 된다. 그러니까 뻔질나게 온다. 돈 받으려고 안 간다. 걔네들을 오래 붙들고 있으려면 돈봉투를 안 주면 안 간다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

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jyn2011@sportschosun.com