근육 다 빠지고 붉어진 눈…구준엽, 故 서희원 묘소서 포착된 안타까운 모습[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 클론 구준엽의 안타까운 근황이 공개됐다.

7일 구준엽의 처제 서희제는 구준엽과 함께 찍은 사진을 SNS에 게재했다. 공개된 사진에서 구준엽과 서희제는 서희제의 48번째 생일을 맞아 고 서희원의 묘소를 찾은 모습이다. 분홍색 장미로 묘지를 장식하고, 서희원이 생전 가장 좋아했던 케이크와 샴페인 등도 준비했다. 특히 한 가운데에는 미역국과 쌀밥을 놓았다. 이는 대한민국 전통 풍습인 만큼, 구준엽이 직접 준비한 것으로 보인다.

구준엽은 분홍색 티셔츠에 검은 재킷을 입고 서희제와 함께 카메라를 응시하고 있다. 서희원과 사별한 뒤 10kg 이상 체중이 줄었다고 알려졌던 구준엽은 트레이드 마크나 다름 없었던 근육질 몸매가 실종됐고, 눈물을 흘린 듯 눈가가 붉어진 모습이다. 부쩍 수척해진 그의 모습은 아직도 사별의 아픔에 갇혀있는 듯 해 안타까움을 자아냈다.

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서희제는 "묘소 옆에 앉아 우리가 얼마나 언니를 그리워하는지 말했다. 강한 비바람 때문에 얼어버렸다. 정말 내 언니 스타일이다. 내년이면 내가 언니보다 나이가 많아진다. 나는 슈퍼스타의 여동생"이라고 그리움을 드러냈다.

구준엽과 서희원은 1998년 1년여간 열애하다 결별했다. 이후 서희원은 중국인 사업가 왕소비와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 그러나 서희원은 2021년 이혼했고, 이 소식을 들은 구준엽이 다시 연락을 취하면서 두 사람은 2022년 드디어 부부의 연을 맺게 됐다. 하지만 서희원은 지난해 2월 일본 여행 중 급성 폐렴으로 사망했다. 향년 48세. 이후 구준엽은 모든 활동을 중단한채 대만에 머물며 아내가 안치된 진바오산을 찾고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com