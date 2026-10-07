"자폐子 학대, 예외 인정해"…주호민, 대법원 앞 피켓 시위[SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 웹툰 작가 겸 방송인 주호민이 대법원 앞에서 피켓 시위를 했다.

주호민은 6일 오후 서울 서초구 대법원 앞에서 장애인 차별 금지 추진연대를 비롯한 10개 장애인 단체와 함께 기자회견을 열었다.

주호민은 "내 아들은 자폐성 장애가 있다. 사건 당시 9세였던 아들이 무슨 일을 겪었는지 (본인이 직접) 설명할 수 없는데도 아이 엄마가 대신 한 녹음은 1심에서는 학대 사실을 밝히는 증거가 됐지만 2심에서는 부모가 했다는 이유로 (증거로) 인정되지 않았다"고 말했다.

Advertisement

이어 "CCTV나 증인도 없는 곳에서 피해를 설명하거나 증거를 남길 수 없는 사람에게 녹음마저 허용하지 않으면 무엇으로 자신을 지킬 수 있나"라며 '녹음 금지 예외 인정, 학대 피해 방어권 보장'이라고 적힌 피켓을 들고 시위에 나섰다. 이후 2만 4000여명의 서명이 담긴 탄원서를 직접 대법원에 제출했다.

주호민은 2022년 특수 교사 A씨가 자신의 아들 B군을 학대했다며 아동 학대 혐의로 고소했다. B군은 교실에서 여학생 앞 신체 노출을 비롯한 돌발행동을 해 특수학급으로 분리조치 됐다. 이후 B군의 행동 변화에 이상을 느낀 주호민 부부는 아들 가방에 몰래 녹음기를 넣어 등교 시켰고, A씨가 B군에게 "버릇이 매우 고약하다" "아휴 싫어, 싫어 죽겠어", "너 싫다고. 나도 너 싫어. 정말 싫어"라는 등 부적절한 발언을 한 정황을 확인했다.

Advertisement

2024년 2월 수원지법은 A씨에 대해 벌금 200만원의 선고유예 판결을 내렸다. 재판부는 B군이 자폐 스펙트럼 장애로 스스로를 보호하거나 상황을 전달하기 어려운 특성을 고려해 불법 녹취 파일의 증거 능력을 예외적으로 인정했다. 그러나 2025년 5월 2심 판결이 뒤집혔다. 항소심 재판부는 주호민 작가 측이 교실 내 A씨와 B군의 대화를 몰래 녹음한 행위는 통신비밀보호법상 '공개되지 않은 타인 간의 대화'에 해당한다며 녹취 파일을 위법 수집 증거로 봤다. 학대 혐의를 입증할 핵심 증거가 배제되면서 A씨에게는 무죄가 선고됐다. 이에 검찰이 상고하면서 사건은 대법원의 최종 판단을 기다리고 있다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com