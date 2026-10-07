박진영, '위증죄 위험' 무릅쓰고 직접 증인 출석...무보수-상표권 논란 대응

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영이 '무보수 봉사'라고 밝혀온 대중문화교류위원회 활동과 관련해 매달 약 200만원의 직책수행경비를 받은 사실이 알려진 가운데 오늘(7일) 국회 국정감사 증인석에 선다.

박진영은 7일 국회 문화체육관광위원회의 문화체육관광부 국정감사에 증인으로 출석할 예정이다.

특히 그는 이번 국감 출석 방식에서도 적극적으로 입장을 밝히겠다는 태도를 보였다. 참고인은 국감에서 선서를 하지 않아 위증죄 적용 대상이 아니지만 박진영은 자신이 직접 국회에 연락해 증인으로 출석하겠다는 뜻을 밝혔다고 설명했다. 공익을 내세우면서 실제로는 사익을 추구하는 것 아니냐는 의심을 받는다면 앞으로 일을 추진하기 어렵다는 게 그의 설명이다.

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이번 국감에서는 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장으로 활동하면서 받아온 월 약 200만원의 직책수행경비와 초대형 공연 프로젝트 '패노메논' 상표권 출원 문제가 주요 쟁점이 될 전망이다.

앞서 국민의힘 배현진 의원은 박진영이 그동안 대중문화교류위원회 활동을 '무보수 봉사'라고 설명해왔지만 실제로는 지난해 11월부터 매달 약 200만원의 직책수행경비를 받아왔다고 지적했다. 이에 박진영은 국감 출석 하루 전인 6일 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 직접 해명에 나섰다.

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박진영은 직책수행경비를 받고 있다는 사실 자체를 몰랐다고 밝혔다. 그는 "무보수로 한다고 했으니 안 받겠다고 하고 반납하고 싶은 마음이 더 크다"며 자신의 진정성이 의심받는 상황 자체가 부담스럽다는 취지로 말했다.

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다만 자신이 해당 경비를 받지 않을 경우 이후 같은 직책을 맡는 민간 인사에게도 부담이 될 수 있다는 점을 함께 언급했다. 박진영은 "다음 분이 '박진영도 안 받았는데 왜 받느냐'는 말을 듣게 되면 일을 하기 어려워질 수 있다"는 취지로 설명하며 민관 협력 과정에서 제도적인 기준이 필요하다는 입장을 내놨다.

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또 다른 쟁점은 대중문화교류위원회가 추진하는 글로벌 K팝 프로젝트 '패노메논'의 상표권 문제다.

배현진 의원은 해당 프로젝트의 해외 상표권을 JYP엔터테인먼트가 출원한 점을 두고 사익 추구 가능성을 제기했다. 박진영은 해외 상표권 출원에는 막대한 비용이 드는 데다 다른 곳에서 먼저 등록할 경우 프로젝트 자체를 진행하기 어려워질 수 있어 JYP 내 관련 팀이 먼저 출원한 것이라고 해명했다. 이어 향후 담당 주체가 정해지면 상표권을 넘길 예정이라며 JYP가 이를 독점적으로 소유하려는 의도는 없다고 선을 그었다.

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박진영은 지난해 11월 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장으로 위촉됐다. 이후 K팝을 비롯한 한국 대중문화의 해외 확산과 민관 협력 프로젝트를 이끌어왔다.

'무보수 봉사'를 강조했던 박진영이 실제로 월 200만원 안팎의 직책수행경비를 받은 사실을 두고 논란이 불거진 가운데, 오늘 국감장에서 어떤 해명을 내놓을지 관심이 쏠린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com