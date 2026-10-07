"돈 내고 일하라니"…JYP 박진영, 李 대통령도 사과한 국감 자진 출석[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 박진영이 국정감사 증인으로 자진 출석한다.

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 대표 프로듀서이자 '영원한 딴따라' 박진영이 7일 오후 국회 문화체육관광위원회(이하 문체위) 국정감사에 증인으로 출석한다.

최근 정치권에서 대통령 직속 대중문화교류위원회와 관련한 사심, 특혜 의혹이 제기됐다. 공동위원장인 박진영이 내년 12월 열리는 글로벌 K팝 축제 패노메논의 일부 해외 상표권을 JYP에서 단독 출원하고, 무보수로 일하겠다던 말과 달리 월 수백만원의 업무추진비를 받았다는 것이 주된 내용이었다.

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이에 박진영이 직접 국정감사 증인 출석 의사를 밝혔다. 애초 문체위에서는 박진영을 증인으로 채택할지에 대한 여야 합의가 이뤄지지 않아 박진영의 이름은 출석자 명단에도 오르지 않았지만, 박진영이 진심을 꺼내고자 결단을 내린 것이다.

이와 관련 박진영은 6일 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 "참고인이 아니라 위증 처벌 가능성이 있는 증인으로 나와야 '공익 추구가 진짜 목적'이란 진심을 믿어주실 거라 생각했다. 해외 상표권 역시 빨리 등록을 해야 하는데 담당자가 없어 우리 회사에서 일단 등록했을 뿐 담당자가 생기면 넘길 것이다. 이 프로젝트는 JYP SM엔터테인먼트 YG엔터테인먼트 하이브 등 4개 사가 뭉쳤다. 그런데 상표권을 제가 가지면 누가 협조하겠나"라고 설명했다.

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또 200만원의 직책수행 경비와 업무추진비 카드, 해외 출장 여비 등을 지원받았다는 의혹에 대해서는 "받는 줄 몰랐다. 반납이 된다면 그러고 싶지만, 만약 제가 업무추진비를 받지 않으면 다음 분에게도 '박진영은 (업무추진비) 안 받았는데 당신은 왜 받냐'(라고 하게 되어) 일하기가 힘들어질 것"이라고 말했다.

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이와 관련, 최휘영 문체부 장관은 "직무 수행에 필요한 최소한의 경비조차 받지 말라는 건 상식적이지 않다"고 반박했다.

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이재명 대통령은 "대한민국 국민과 대한민국 문화 역사가 박진영의 헌신과 노고를 기억할 것이다. 보수도 없이 시간 내고 자비 지출해가며 대한민국 문화 수출을 위해 그렇게 애쓰고 계시는데 합당한 예우를 해드리지 못해 못내 안타깝고 미안하다. 여러분도 칭찬하고 격려해 주시면 좋겠다"고 사과했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com