"내가 엄마라니" 고우리, 결혼 4년 만에 아들 품었다..6일 순산

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 레인보우 출신 고우리가 아들을 품에 안으며 엄마가 됐다.

7일 고우리는 자신의 SNS를 통해 "복덩이 아주 우렁차게 잘 태어났다"라면서 아들의 출산 소식을 직접 알렸다.

이와 함께 태명인 '복덩이'라고 적힌 턱받이 사진을 공개, 막 세상에 나온 아들을 향한 고우리의 설레는 마음을 엿보게 했다.

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이어 고우리는 "응원해 주신 모두 복 받으세요"라며 임신 기간 동안 따뜻한 응원을 보내준 이들에게 감사 인사를 전했다.

앞서 고우리는 출산을 하루 앞둔 지난 5일에도 SNS를 통해 예비 엄마로서의 솔직한 심경을 전한 바 있다.

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당시 고우리는 "드디어 내일 복덩이를 만난다. 복덩이와 함께한 10개월 너무 행복했다. 시간이 참 빠르다. 벌써 내일이라니"라고 출산을 앞둔 설렘을 드러냈다. 그러면서 "무섭기도 설레기도 한 밤이다. 건강하게 잘 낳고 오겠다. 내가엄마라니"라고 덧붙이며 긴장과 기대가 교차하는 마음을 털어놨다.

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한편, 고우리는 지난 2022년 5세 연상의 사업가와 결혼했다. 이후 임신 소식을 전하며 많은 축하를 받았고 10개월의 기다림 끝에 첫 아이와 만남을 앞두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com