오만석, 현빈과 '9cm 키 차이' 굴욕.."결국 애플 박스 올라갔다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 오만석이 현빈과의 키 차이 때문에 촬영장에서 애플 박스까지 동원했던 웃픈 비하인드를 공개했다.

오늘(7일) 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희, 양인혜)는 최강희, 오만석, 김원효, 양치승이 출연하는 '가만히 있으면 안돼~' 특집으로 꾸며진다.

오만석은 최근 쉴 틈 없는 스케줄을 소화하고 있다고 밝힌다. 7월부터 시작한 '죽은 시인의 사회'를 마친 뒤 현재 최강희와 연극 '클로저'에 출연 중이며, 이후에도 지방 공연, 뮤지컬 연출 일정에 학교 수업까지 줄줄이 예정돼 있다고 밝힌다.

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다작의 현실적인 비결도 거침없이 공개한다. 오만석은 자신의 개런티를 상당히 낮췄다면서 "이 가격이면 안 할 것 같은데도 합니다"라고 너스레를 떤다. 이어 "개런티가 낮아지니까 자연스럽게 겸손함이 생기더라"고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.

10년 만에 다시 만난 김구라를 향한 서운함도 폭발한다. 오만석은 과거 '라디오스타' 출연 당시 김구라가 자신을 칭찬하며 함께 방송하자고 적극적으로 이야기했던 것을 또렷하게 기억한다고 밝힌다. 이후 정말 연락을 기다렸지만 10년이 흘렀다며 김구라를 당황하게 한다. 급기야 당시 김구라가 극찬을 했던 춤까지 10년 만에 다시 재현하며 스튜디오 분위기를 뜨겁게 달군다.

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오만석의 통 큰 선배 면모도 공개된다. 그는 드라마와 연극, 뮤지컬이 끝나면 배우와 스태프들을 모아 함께 여행을 떠나는 이른바 '만석 투어'를 진행했다고 밝힌다. 20~30명 규모는 물론 많을 때는 약 50명이 함께 해외로 떠났고, 자신이 숙박비 등을 부담하기도 했다는 것. 그러나 재정 상황상 더 이상 감당하기 어려워 지난해를 끝으로 '만석 투어'의 문을 닫았다고 밝혀 웃음을 자아낸다.

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드라마 '사랑의 불시착'에서 현빈과 연기했던 웃픈 에피소드도 꺼낸다. 극 중 현빈의 상관으로 등장했던 그는 첫 대면 장면에서 자신이 언덕 아래에 서게 되면서 키 차이가 더욱 도드라지자 직접 동선을 바꿨다고 밝힌다. 이후 평지 촬영에서는 촬영팀이 조용히 '애플 박스'를 가져다줘 그 위에 올라서 현빈과 눈높이를 맞췄다고 전해 폭소를 안긴다.

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수많은 무대를 경험한 오만석만의 위기 대처법도 공개된다. 공연 중 노래 가사가 갑자기 생각나지 않을 때면 내용에 맞는 가사를 그 자리에서 즉석으로 만들어 부른다는 것. 평소에도 아무 단어를 노래로 만드는 습관이 있다는 그는 '라디오스타'에서 즉석으로 제시된 '출연료'를 주제로 현실적인 가사의 노래까지 완성해 감탄과 웃음을 동시에 자아낸다.

연기부터 연출, 교수 활동까지 가만히 있을 틈 없는 오만석의 다채로운 이야기는 오늘(7일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com