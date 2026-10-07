'꽃뱀 누명 벗은' 김정민, 명상지도자·DJ로 활동 중.."정신건강에 좋아" ('내몸을')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김정민이 DJ, 명상 지도자로 활동 중인 근황을 전했다.

최근 방송된 JTBC '내 몸을 부탁해'에는 김정민 모녀가 출연했다.

이날 김정민은 코로나 19때부터 DJ로 활동 중이라며, 능숙하게 디제잉하는 근황을 공개했다. 그는 "사실 저도 살면서 제가 DJ를 하게 될 줄 몰랐다. 근데 음악을 좋아하고 배우다 보니 잘해서 하게 됐다"라고 설명했다.

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DJ 활동뿐만 아니라 명상 지도자 활동도 하고 있다고. 그는 "낮에는 명상지도자로 일하고, 밤에는 클럽에서 음악을 튼다. 온도차가 저한테 맞는 것 같다. 어머니들도 사우나에서 온탕과 냉탕을 오가지 않나. 제 정신건강에 굉장히 좋은 것 같다"라며 만족함을 드러냈다.

한편 김정민은 지난 2003년 KBS2 드라마 '반올림 1'으로 데뷔했으며 예능과 드라마를 넘나들며 활동했다. 하지만 지난 2017년 연인에게 혼인 빙자 사기 혐의로 고소당해 꽃뱀으로 낙인찍히며 활동까지 중단했다. 이후 MBN '특종세상'을 통해 "결국 상대방은 처벌을 받았고 저는 무죄로 재판이 끝났다. 그 후 현재까지 이렇게 방송을 거의 중단한 채로 지내고 있다"라며 억울함을 드러냈다.

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joyjoy90@sportschosun.com