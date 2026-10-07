‘이혼 1년’ 홍진경, 스페인 순례길서 '달콤한 유혹' 단호 거절..빗속 보행 꿋꿋

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 홍진경이 스페인 산티아고 순례길을 걷고 있는 근황을 공개했다. 장거리 도보 여행 중 현지에서 도움의 손길까지 받았지만 "저는 순례자라 걸어야 한다"며 정중히 사양한 웃픈 해프닝이 눈길을 끌었다.

홍진경은 7일 자신의 SNS에 스페인 현지에서 찍은 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 홍진경은 노란색 방수 재킷의 후드를 뒤집어쓴 채 비를 맞으며 걷고 있다. 또 다른 사진에서는 큰 배낭을 멘 채 거울 앞에 선 모습으로 순례길을 걷는 여행자의 분위기를 그대로 보여줬다.

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특히 눈길을 끈 건 여행 중 겪은 에피소드였다. 홍진경은 현지에서 누군가 자신에게 차로 데려다주겠다는 제안을 했던 상황을 소개했다. 하지만 홍진경은 "괜찮아요. 저는 순례자라 걸어야 해요"라고 답했다고 밝혔다.

순례길을 걷는 사람에게는 다소 '달콤한 유혹'일 수도 있는 제안이었지만 끝까지 걷겠다는 의지를 보인 것. 지인의 호의가 '대시'처럼 느껴질 법한 상황이었지만 홍진경은 단호하게 순례자 본분을 지켜 웃음을 안겼다.

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댓글 반응도 뜨거웠다.

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김숙은 "진경이 대단하다"고 직접 감탄했고 누리꾼들은 "언니 너무 멋있다", "무릎 챙기면서 순례하세요", "내 워너비", "저도 언젠가 저 길에 서고 싶다", "진짜 힙하다" 등 응원을 보냈다.

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또 일부 누리꾼은 "귤만 드시는 거 아니죠?"라고 걱정 섞인 반응을 보이며 장거리 순례 중인 홍진경의 건강을 챙기기도 했다.

한편 홍진경은 최근 결혼 22년 만에 이혼 소식을 전한 뒤 방송과 유튜브 활동을 이어가며 자신만의 일상을 공개하고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com