유연석, 이렇게 다정한 아빠였다니…아들 앞에서는 '무장해제'('라이어')

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] '라이어' 유연석이 다정한 싱글대디로 변신한다.

오는 30일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '라이어'는 하나의 기억을 두고 정반대의 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 향해 치열하게 충돌하는 이야기다. 유연석과 서현진이 10년 만에 재회해 팽팽한 연기 대결을 펼친다.

극 중 유연석과 서현진은 우연한 만남을 계기로 서로에게 호감을 느끼지만, 완벽했던 데이트 이후 예측할 수 없는 소용돌이에 휘말린다. '둘 중 한 사람은 거짓말을 하고 있다'는 전제 아래 '사실을 말하는 남자' 민준호(유연석)와 '진실을 주장하는 여자' 강지선(서현진)이 첨예하게 맞선다.

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이런 가운데 7일 제작진이 공개한 스틸에는 극 중 민준호의 다정한 일상이 담겼다. 민준호는 모두의 신뢰를 받는 심장외과 전문의이자 홀로 아들을 키우는 싱글대디다. 능력과 외모는 물론 다정한 성격까지 갖춘 인물이다.

사진제공=MBC

사진 속 민준호는 따뜻한 미소를 짓는가 하면, 아들을 향해 장난기 어린 눈빛을 보내며 자상한 아빠의 면모를 드러낸다. 앞서 공개된 스틸에서 보여준 냉철한 분위기와는 상반된 모습으로 눈길을 끈다.

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그러나 평온함도 잠시, 또 다른 사진에서는 민준호의 표정이 완전히 달라진다. 무언가 예상하지 못한 상황과 맞닥뜨린 듯 당황한 표정이 포착된 것. 강지선과의 완벽했던 데이트 이후 벌어진 사건이 그의 삶을 뒤흔들면서, 모두에게 신뢰받던 민준호는 순식간에 위기로 내몰리게 된다.

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특히 '라이어'는 하나의 사건을 두고 상반된 기억과 주장을 펼치는 두 사람 중 누가 거짓말을 하고 있는지 추적하는 과정으로 긴장감을 높일 예정이다. '사실을 말한다'는 민준호와 '진실을 주장한다'는 강지선 사이에서 시청자가 누구의 말을 믿게 될지도 관전 포인트다.

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이 과정에서 유연석은 유능한 의사부터 다정한 아빠, 매력적인 남자와 위기에 내몰린 인물까지 한 캐릭터의 다양한 얼굴을 그려낸다. 따뜻함과 냉철함을 오가는 눈빛과 표정으로 진실을 쉽게 가늠할 수 없게 만들며 심리 스릴러의 긴장감을 더할 전망이다.

제작진은 "드라마 '라이어'에서는 배우 유연석의 다채로운 면모를 만날 수 있다. 유능한 의사, 따뜻한 아빠, 매력적인 남자, 그리고 위기에 내몰린 사람까지 보여준다"며 "이를 위해 유연석은 매 촬영 치열하게 고민하고 제작진과 상의하며 열연을 펼쳤다"고 전했다.

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MBC 새 금토드라마 '라이어'는 오는 30일 오후 9시 50분 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com