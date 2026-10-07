"오버 액션 재수없다"…장성규, 막말 악플러에 AI로 의연한 대처

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 장성규가 자신을 향한 도 넘은 악성 댓글에 의연하게 대처했다.

장성규는 7일 자신의 SNS를 통해 "호불호가 갈리는 직업이긴 해서 속은 상해도 욕하는 분들 존중하려 하는데 이런 케이스는 심리가 궁금하더라"면서 악플러로부터 받은 DM(다이렉트 메시지) 내용을 공개했다.

메시지 속에는 장성규를 향해 "재수 없다. 아시안게임, '꼬꼬무' 비롯해서 오버 액션 재수 없다. 꼴 보기 싫다. 뭐 혼자 잘났다고 그러는지. 관종", "정말 재수 없다. 다른 아나운서처럼 하면 되는 거죠, 뭐 잘 났다고 그러는지 정말 싫다"라며 강도 높은 비난 내용이 담겨있었다.

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이 같은 내용을 확인한 장성규는 "웬 날벼락이지. 술 드셨냐"라고 반응하며 당황스러운 심경을 내비쳤다.

장성규는 악성 메시지를 보내는 사람의 심리가 궁금하다며 AI에게 직접 질문을 던졌다. 그 결과 AI는 '과도한 관찰과 관심', '관심 요구', '우월감 느끼기', '타인의 개성, 성공에 대한 거부감', '감정의 쓰레기통화'라고 분석했다.

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장성규는 "내 방송 다 모니터 해주고 새벽에 직접 찾아와서 정성껏 욕하는 경우는 어떤 마음일까, 제미나이에 물었더니 네 가지로 정리해 줬다"라면서 분석 결과를 공유했다.

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이어 "보니까 그럴 수도 있겠다 싶다"라며 "되도록 이해하고 존중하려 노력해 보겠다"라고 덧붙이며 의연하게 대응했다. 그러면서 장성규는 자신에게 악성 DM을 보낸 네티즌을 향해 "DM 보낸 님아, 앞으로도 모니터링 부탁한다. 다 잘될 거다"라고 메시지를 남겼다.

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한편, 장성규는 최근 '2026 아이치-나고야 아시안게임'에서 스포츠 캐스터에 도전하며 새로운 모습을 보여줬다. 장성규는 기보배 해설위원과 함께 양궁 종목 중계에 나서 특유의 과몰입과 생생한 리액션을 더한 현장감 넘치는 중계로 시청자들의 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com