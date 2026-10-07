[SC-BIFF] '룩백' 고레에다 히로카즈 감독 "개막식 화려하더라, 제 이름으로 노래 나와 기뻐"

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 고레에다 히로카즈 감독이 포즈를 취하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

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[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '룩백'을 연출한 고레에다 히로카즈 감독이 제31회 부산국제영화제를 찾은 소감을 전했다.

고레에다 히로카즈 감독은 7일 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 초청작 '룩백' 기자회견에서 "긴 시간 동안 함께 한 배우들과 부산국제영화제를 찾아 기쁘다"고 했다.

8일 개봉하는 '룩백'은 잊지 못할 사계절을 함께 그리며 서로의 세상이 되어준 두 소녀의 애틋한 이야기를 그린 작품으로, '그렇게 아버지가 된다', '바닷마을 다이어리', '어느 가족', '브로커', '괴물', '상자 속의 양'의 고레에다 히로카즈 감독이 메가폰을 잡았다.

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전날 열린 개막식 레드카펫 행사에 참석한 고레에다 히로카즈 감독은 "긴 시간 동안 이 작품으로 함께 시간을 공유했던 배우들과 영화제를 찾아 기쁘게 생각한다. 개막식도 무척 화려하더라. 제 이름으로 노래를 만들어주셔서 기뻤다. 부산국제영화제는 데뷔할 때부터 계속 초청받아서 찾았던 곳이다. 저에게 애착이 있는 부산 도시와 영화제에 작품을 들고 다시 올 수 있게 돼 기쁘다"고 소감을 전했다.

데구치 나츠키는 "작년에도 부산에 왔었는데, 올해 이렇게 다같이 함께 올 수 있어서 기쁘다"고 말했다. 마키타 아쥬도 "저의 첫 부산영화제다. 어제도 많은 분들이 현장에 와주셨고, 개막식을 가깝게 볼 수 있어서 귀중한 경험이었다"고 전했다.

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한편 제31회 부산국제영화제는 오는 15일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com