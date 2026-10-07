‘나혼산’ 김신영, 김민 조작설 다음 타자 됐다…‘밥 소믈리에’도 설정 의심[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 김신영이 이번에는 '밥 소믈리에' 자격증에 도전한다. 최근 '나 혼자 산다'가 연달아 진정성 논란에 휩싸인 상황에서 김신영의 이색적인 일상이 새로운 구원투수가 될지 관심이 쏠린다.

오는 9일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 김신영이 '밥 소믈리에' 자격증을 준비하는 과정이 공개된다.

예고편 속 김신영은 직접 학원을 찾아 수업을 듣고 시험까지 치렀다. 밥의 향과 식감, 상태를 세세하게 살피며 평가하는 모습부터 OMR 카드에 답을 잘못 기입해 여러 번 다시 작성하는 모습까지 담기며 웃음을 안겼다.

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김신영은 "공부를 이런 식으로 해본 적이 없다"며 낯선 시험 준비에 진땀을 흘렸다. 시험을 마친 뒤에는 "그냥 먹을 줄만 알았다"고 자책해 특유의 솔직한 매력을 드러냈다.

하지만 정작 밥을 짓는 실전에서는 자신감을 보였다. 집을 찾은 배우 류혜영에게 직접 지은 밥을 대접했고 류혜영은 별다른 반찬 없이 밥만 맛본 뒤 "너무 맛있다"고 감탄했다. 이후 "밥 남았냐"고 추가로 요청하는 장면까지 예고되면서 김신영의 남다른 '밥 사랑'에 기대가 모이고 있다.

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다만 '밥 소믈리에'라는 생소한 명칭 때문에 방송 전부터 자격의 성격에도 관심이 쏠렸다.

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'밥 소믈리에'는 쌀의 품종과 특성, 밥맛과 품질 등을 평가하는 지식을 다루는 민간자격이다. 국가기술자격이나 국가전문자격처럼 국가가 직접 부여하는 자격은 아니며 민간기관에서 운영되는 등록민간자격에 해당한다.

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이 때문에 일부 온라인에서는 "방송을 위해 만들어낸 설정 아니냐", "정식 국가자격증은 아닌데 너무 거창하게 포장하는 것 아니냐"는 반응도 나오고 있다.

물론 민간자격이라는 이유만으로 김신영의 도전을 '주작'이라고 볼 근거는 없다. 김신영 역시 그동안 여러 방송에서 음식과 요리에 대한 남다른 관심을 꾸준히 드러내온 만큼 실제 취미와 관심사를 확장한 도전으로 볼 여지도 충분하다.

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그럼에도 '나 혼자 산다'를 바라보는 시선이 이전과 달라졌다는 점은 부담이다.

최근 김민의 동두천 구옥 생활을 두고 일부 누리꾼이 연출 의혹을 제기했고 앞서 전현무의 해외 즉흥 여행 역시 사전 준비 여부를 둘러싼 논란에 휩싸였다. 프로그램의 '리얼 일상'에 대한 신뢰도가 예민해진 가운데 이제는 김신영의 자격증 도전까지 방송용 설정인지 따져보는 분위기가 형성된 것. 관건은 '밥 소믈리에'라는 독특한 소재 자체보다 얼마나 자연스럽게 김신영의 실제 관심사와 일상을 보여주느냐에 달렸다.

먹는 데 진심인 김신영이 이색 자격증 도전으로 시청자에게 웃음을 줄지, 혹은 '나혼산' 진정성 논란의 또 다른 시험대가 될지 본방송에 관심이 모인다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com