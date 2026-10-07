김영철, 마지막 연애는 12년 전.."기사화되고 9개월 만에 결별, 소개팅도 지쳐"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 김영철이 12년 전 마지막 연애를 떠올리며 결별 이유도 밝혔다.

6일 '롤링썬더' 유튜브 채널에는 김영철 편 '신여성' 콘텐츠가 공개됐다.

김영철은 결혼 이야기가 나오자 "나는 (결혼할) 타이밍을 놓쳤고 혼자만의 시간이 없으면 안 되는 사람이다. 혼자 잘 노는 편"이라고 말했다. 그러자 조혜련은 연애 경험에 대해 물었고 김영철은 12년 전이 마지막 연애였다고 밝혔다.

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김영철은 "여자친구는 연예인은 아니었고 9개월 정도 만났다. 예뻤다. 근데 열애설이 나니 너무 부담스러워했다"라고 말했다. 이경실은 "부담스러워할 때 네가 그냥 놔줬어? 안 잡았어?"라고 물었고, 김영철은 "달래줬는데 이미 그걸로 마음이 멀어졌고, 나는 나대로 상처를 받았다"라고 말했다.

취향이 비슷한 사람과 결혼을 하고 싶다는 김영철은 "소개팅에 상처가 있다. 연예인이라고 하면 부담스럽다고 하는 경우가 있더라. 나도 지쳐서 자연스러운 만남을 원한다"라고 밝히기도 했다.

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joyjoy90@sportschosun.com