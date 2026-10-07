[SC-BIFF] '룩백' 고레에다 히로카즈 감독 "원작 만화 처음 읽었을 때의 충격 잊을 수 없어"

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[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 고레에다 히로카즈 감독이 영화 '룩백'을 연출하게 된 이유를 전했다.

고레에다 히로카즈 감독은 7일 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 초청작 '룩백' 기자회견에서 "원작 만화를 처음 보고 받았던 충격을 잊을 수가 없다"고 했다.

8일 개봉하는 '룩백'은 잊지 못할 사계절을 함께 그리며 서로의 세상이 되어준 두 소녀의 애틋한 이야기를 그린 작품으로, '그렇게 아버지가 된다', '바닷마을 다이어리', '어느 가족', '브로커', '괴물', '상자 속의 양'의 고레에다 히로카즈 감독이 메가폰을 잡았다.

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고레에다 히로카즈 감독은 '룩백'을 연출하게 된 계기에 대해 "원작 만화 자체가 워낙 인기가 있지 않나. 서점에서 우연히 발견하고, 만화책을 읽었을 때 받았던 충격을 잊을 수가 없다. 왜 사람들은 이야기를 쓰는지, 왜 창작을 하는지에 대한 이유를 저에게도 대입을 시켰다"면서 "만화로 표현하는 것과 영화로 표현하는 건 다르지만, 머릿속으로 창작 이유에 대한 질문을 끊임없이 하면서 작품을 만들어왔다"고 밝혔다.

이어 데구치 나츠키, 마키타 아쥬, 나나세 후리, 오카다 로카와 함께 작업한 소감도 전했다. 고레에다 히로카즈 감독은 "네 명의 배우들은 마치 제 딸과 같았다. 이렇게 말씀드리면 실례가 될 수도 있지만, 현장 분위기가 편하고 좋았다"며 "제가 현장에서 세세하게 연출하기보단 네 명이 함께 공유하는 시간, 사계절, 빛의 변화 등을 정성스럽게 영화에 담고 싶었다. 네 배우가 그걸 잘 표현해 줬고, 실제로 동네에서 생활하고 있는 사람들처럼 지냈다. 저는 이 영화를 연출하면서 행복한 시간을 보냈다"고 말했다.

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한편 제31회 부산국제영화제는 오는 15일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com