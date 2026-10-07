[SC-BIFF] '룩백' 고레에다 히로카즈 감독 "35mm 필름 카메라로 촬영? 사계절 담고 싶었다"

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[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 고레에다 히로카즈 감독이 영화 '룩백'을 필름 카메라로 촬영한 이유를 밝혔다.

고레에다 히로카즈 감독은 7일 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 초청작 '룩백' 기자회견에서 "영화화가 되기로 결정되고 나서부터 35mm 필름 카메라로 사계절을 담고 싶었다"고 전했다.

8일 개봉하는 '룩백'은 잊지 못할 사계절을 함께 그리며 서로의 세상이 되어준 두 소녀의 애틋한 이야기를 그린 작품으로, '그렇게 아버지가 된다', '바닷마을 다이어리', '어느 가족', '브로커', '괴물', '상자 속의 양'의 고레에다 히로카즈 감독이 메가폰을 잡았다.

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고레에다 히로카즈 감독은 디지털카메라 대신 35mm 필름 카메라로 촬영한 이유에 대해 설명했다. 그는 "작품에 한정되지 않고, 필름으로 찍을 수 있는 영화는 필름으로 찍으려고 했다"며 "'룩백'이 영화화가 되기로 결정되고 나서부터는 35mm 필름으로 사계절을 담고 싶었다. 처음부터 프로듀서한테 아이디어를 제안했다"고 말했다. 이어 "필름으로 찍고 싶은 이유는 지금 이 순간에 집중을 할 수 있기 때문이다. 연기를 하는 분들은 필름으로 촬영하면 더 긴장하게 될 수도 있지만, 그것이 관객 분들에게도 전달될 수도 있다고 생각한다"고 덧붙였다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com