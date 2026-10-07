[SC-BIFF] "원작 만화 보고 충격"…'거장' 고레에다 히로카즈 감독, '룩백' 택한 이유(종합)

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[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 일본의 거장 고레에다 히로카즈 감독이 신작 '룩백'에 대한 각별한 애정을 보였다.

제31회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 초청작 '룩백' 기자회견이 7일 서울 해운대구 영화의전당 비프힐에서 진행됐다. 현장에는 고레에다 히로카즈 감독과 배우 데구치 나츠키, 마키타 아쥬, 나나세 후리, 오카다 로카가 참석했다.

8일 개봉하는 '룩백'은 잊지 못할 사계절을 함께 그리며 서로의 세상이 되어준 두 소녀의 애틋한 이야기를 그린 작품으로, '그렇게 아버지가 된다', '바닷마을 다이어리', '어느 가족', '브로커', '괴물', '상자 속의 양'의 고레에다 히로카즈 감독이 메가폰을 잡았다.

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'룩백'은 제83회 베니스국제영화제 경쟁 부문 공식 초청을 시작으로, 제51회 토론토국제영화제, 제31회 부산국제영화제에 연이어 초청되며 일찍이 전 세계 영화인들에게 주목을 받았다. 전날 열린 부산국제영화제 개막식 레드카펫 행사에 참석한 고레에다 히로카즈 감독은 "긴 시간 동안 이 작품으로 함께 시간을 공유했던 배우들과 영화제를 찾아 기쁘게 생각한다. 개막식도 무척 화려하더라. 제 이름으로 노래를 만들어주셔서 기뻤다. 부산국제영화제는 데뷔할 때부터 계속 초청받아서 찾았던 곳이다. 저에게 애착이 있는 부산 도시와 영화제에 작품을 들고 다시 올 수 있게 돼 기쁘다"고 소감을 전했다.

데구치 나츠키는 "작년에도 부산에 왔었는데, 올해 이렇게 다같이 함께 올 수 있어서 기쁘다"고 말했다. 마키타 아쥬도 "저의 첫 부산영화제다. 어제도 많은 분들이 현장에 와주셨고, 개막식을 가깝게 볼 수 있어서 귀중한 경험이었다"고 감격을 표했다.

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고레에다 히로카즈 감독은 '룩백'을 연출하게 된 계기에 대해 "원작 만화 자체가 워낙 인기가 있지 않나. 서점에서 우연히 발견하고, 만화책을 읽었을 때 받았던 충격을 잊을 수가 없다. 왜 사람들은 이야기를 쓰는지, 왜 창작을 하는지에 대한 이유를 저에게도 대입을 시켰다"면서 "만화로 표현하는 것과 영화로 표현하는 건 다르지만, 머릿속으로 창작 이유에 대한 질문을 끊임없이 하면서 작품을 만들어왔다"고 밝혔다.

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디지털카메라 대신 35mm 필름 카메라로 촬영한 이유에 대해서도 설명했다. 고레에다 히로카즈 감독은 "작품에 한정되지 않고, 필름으로 찍을 수 있는 영화는 필름으로 찍으려고 했다"며 "'룩백'이 영화화가 되기로 결정되고 나서부터는 35mm 필름으로 사계절을 담고 싶었다. 처음부터 프로듀서한테 이 아이디어를 제안했다"고 말했다. 이어 "필름으로 찍고 싶은 이유는 지금 이 순간에 집중을 할 수 있기 때문이다. 연기를 하는 분들은 필름으로 촬영하면 더 긴장하게 될 수도 있지만, 그것이 관객 분들에게도 전달될 수도 있다고 생각한다"고 덧붙였다.

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끝으로 데구치 나츠키, 마키타 아쥬, 나나세 후리, 오카다 로카와 함께 작업한 소감도 전했다. 고레에다 히로카즈 감독은 "네 명의 배우들은 마치 제 딸과 같았다. 이렇게 말씀드리면 실례가 될 수도 있지만, 현장 분위기가 편하고 좋았다"며 "제가 현장에서 세세하게 연출하기보단 네 명이 함께 공유하는 시간, 계절의 변화, 빛의 변화 등을 정성스럽게 영화에 담고 싶었다. 네 배우가 그걸 잘 표현해 줬고, 실제로 동네에서 생활하고 있는 사람들처럼 지냈다. 저는 이 영화를 연출하면서 행복한 시간을 보냈다"고 만족감을 드러냈다.

한편 제31회 부산국제영화제는 15일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com