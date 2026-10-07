김혜연, '코 재성형→축농증 수술' 후 달라진 얼굴.."속상해, 몸도 마음도 지쳐"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 트로트 가수 김혜연이 코 수술 후 속상한 심경을 털어놨다.

7일 김혜연은 자신의 SNS에 "벌써 두 달째다. 한쪽 코가 막혀서 숨쉬기 어려웠던 비중격만곡증과 축농증 등의 불편함으로 코 수술을 받았고, 아직 회복 중이라 불편함이 남아 있다. 생각보다 회복 기간이 길어지면서 몸도 마음도 많이 지치고, 하루하루가 쉽지 않다"라고 토로했다.

이어 "괜찮은 척해보려 해도 마음처럼 되지 않을 때가 있어 속상한 마음이 크다. 화면 속 표정이 조금 어색하게 보이셨더라도, 아직 회복 중이라는 점을 따뜻하게 이해해주시면 감사하겠다"라고 덧붙였다.

Advertisement

앞서 김혜연은 30년 전 코 성형을 받은 후 코 모양이 달라졌다고 느껴, 2년 전 코 재수술을 받았다고 밝혔다. 하지만 이후 축농증이 심해져 숨 쉬기 힘들어졌다면서 "2년 전 수술한 게 잘못됐는지 고름이 찼다"라며 코 재수술과의 연관성을 의심했다. 결국 이후 성형 목적이 아닌 치료를 위해 이비인후과에서 축농증 수술과 비중격 교정술을 받았다.

한편 김헤연은 1993년 '바보같은 여자'로 트로트계에 데뷔했으며 '서울 대전 대구 부산', '간큰 남자', '서울 공화국', '참아주세요(뱀이다)' 등 히트곡으로 사랑받았다. 2000년 결혼해 슬하에 4명의 자녀를 뒀다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com