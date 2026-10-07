김준호, 임신 ♥김지민 위해 女화장실 앞 대기 OOTD…고르고 골라 든 가방까지 ‘폭소’

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그맨 김준호가 임신 중인 아내 김지민을 기다리며 뜻밖의 '여자 화장실 OOTD'를 완성했다. 구찌부터 셀린느, 펜디 등 김지민의 명품 가방들을 하나씩 들어본 끝에 캔버스 백을 선택하는 모습으로 웃음을 안겼다.

김지민은 7일 자신의 SNS에 "오빠가 하고 싶은 거 다 해. 오빠만 행복하면 난 그걸로 됐어"라는 글과 함께 김준호의 모습을 담은 영상을 공개했다.

영상 속 김준호는 블랙 컬러의 편안한 트레이닝 차림으로 김지민의 각종 가방을 하나씩 착용해보며 거울 앞에서 진지하게 포즈를 취했다.

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첫 번째로 작은 그린 컬러 크로스백을 들어보더니 이어 아이보리 컬러 백, 하늘색 미니백 등 여러 디자인을 번갈아 메며 마치 자신의 OOTD에 가장 잘 어울리는 가방을 고르는 듯한 모습을 보였다.

살짝씩 드러난 실루엣에서 김지민이 보유한 명품 가방들이 줄줄이 등장한 가운데 김준호가 최종적으로 손에 든 것은 블랙 컬러의 페이즐리 패턴 캔버스백이었다. 김준호는 가장 실용적인 가방을 고른 듯 어깨에 자연스럽게 둘러메며 만족스러운 표정을 지었다.

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이어진 장면에서는 이 가방을 든 채 여자 화장실 앞에 서 있는 김준호의 모습이 담겼다. 김지민이 화장실에서 나오길 기다리는 상황을 연출한 김준호는 여자 화장실 표시 옆에서 두 손을 모은 채 머쓱한 표정을 지어 웃음을 자아냈다.

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김지민 역시 남편의 상황극을 재미있게 받아들이며 "오빠만 행복하면 난 그걸로 됐어"라고 애정을 드러냈다.

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두 사람은 지난해 7월 결혼식을 올린 뒤 시험관 시술에 도전했고 첫 시도 만에 임신에 성공했다. 현재 김지민은 첫 아이를 임신 중이며 출산 예정 시기는 오는 2027년 2월 초다. 2세는 아들이고 태명은 '두릅이'다.

김준호 역시 최근 방송에서 아들의 건강한 출산을 소원으로 꼽으며 예비 아빠의 설렘을 드러낸 바 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com