고영욱, 유재석에 앙심 품었나..."탐욕" 이어 이번엔 '한우 미담' 저격

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 룰라 출신 고영욱이 방송인 유재석을 또다시 공개적으로 언급하며 추석 미담에 대해 의문을 제기했다.

고영욱은 지난 6일 자신의 X(옛 트위터)에 유재석이 명절마다 100여 명에게 한우를 선물한다는 기사를 캡처해 공유한 뒤 16년간 유재석 매니저를 했던 지인에게 전해 들은 이야기를 공개했다.

고영욱은 "추석 전에 유재석 매니저를 16년간 했던 동생이 예전 같은 사무실에서 내 매니저도 잠깐 했던 인연이 있어 집 앞에 데리러 와서 같이 밥을 먹으러 갔다"며 "이런저런 이야기를 하다가 마침 추석 전이라 자긴 재석이 형한테 한우 선물 한 번이라도 받아 보는 게 소원이라고 하더라"고 주장했다. 이어 "의아해서 내가 진짜 한 번도 못 받았냐고 되물었더니 아예 받아 본 적이 없다고"라고 덧붙였다.

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고영욱은 "기사에 나온 것처럼 평소 주변 사람 세심하게 챙기는 걸로 유명하다는 유재석답지 않게 정작 옆에서 16년이란 긴 세월 동안 가장 고생하던 매니저 동생한테는 왜 한 번도 한우를 보내지 않았던 걸까"라고 의문을 제기했다. 그러면서 고영욱은 "그렇게 생각하고 싶지 않지만 대외적으로 미담이 전해질 곳에만 한우를 보내는 걸까"라며 의문을 제기했다.

다만 해당 내용은 고영욱이 지인을 통해 전해 들었다고 밝힌 주장에 기반한 것으로, 유재석 측의 입장이나 해당 매니저 본인의 직접적인 사실 확인은 공개되지 않은 상태다.

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고영욱이 유재석을 공개적으로 겨냥한 것은 이번이 처음이 아니다.

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앞서 지난 7월에는 MBC '놀면 뭐하니?' 방송 중 유재석이 '우리 모두 행복하게 부자 되게 해주세요'라고 말하는 장면을 캡처해 공개했다.

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고영욱은 "이리도 방송이 좋을까... 얼마나 더 부자가 돼야 만족하려나... 욕심이 끝이 없구나"라고 글을 남겼다. 특정 인물을 직접 언급하지는 않았지만, 방송 화면과 문맥상 유재석을 겨냥한 발언이라는 해석이 온라인을 중심으로 확산했다.

지난달 27일에도 유재석의 건강 악화로 인한 녹화 취소 소식을 공유하며 "이번 계기로 푹 쉬면 되겠네"라고 적어 논란이 되기도 했다.

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편, 고영욱은 1994년 그룹 룰라 멤버로 데뷔해 큰 인기를 얻었지만 이후 미성년자를 상대로 한 성범죄 혐의로 실형을 선고받으며 연예계에서 퇴출당했다.

그는 2010년부터 2012년까지 미성년자 3명을 상대로 성폭행 및 강제 추행을 저지른 혐의로 기소됐으며 2013년 대법원에서 징역 2년 6개월을 확정받았다. 2015년 만기 출소했고 신상정보 공개와 위치추적 전자장치 부착 3년 명령도 함께 받았으며, 전자발찌 착용 기간은 2018년 7월 만료됐다. 이후 고영욱은 최근 반바지를 입고 야외에서 러닝하는 모습을 공개했다가 거센 비판을 받았다.

anjee85@sportschosun.com