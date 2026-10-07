'싱글대디' 이태성, 중3 아들 키 187cm 됐다 "아빠 연애 응원, 딸 낳고 싶어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이태성이 '신랑수업2'에 신입생으로 합류해 결혼과 '새로운 2세'에 대한 소망을 솔직하게 밝힌다.

9일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'(배한수 CP, 임정규 PD)에서는 23년 차 배우 이태성이 전격 입학해, 화가로 영역을 넓힌 일상을 공개하는가 하면 일사천리로 '소개팅'에 나서는 현장이 펼쳐진다.

이날 이태성은 스튜디오를 찾아와 '멘토군단' 이승철-탁재훈-송해나의 환영을 받는다. '4학년 1반'이라고 자신을 소개한 그는 "김요한과는 동갑내기 친구"라며 반갑게 악수를 나눈다.

Advertisement

이어 '교장' 이승철이 아들의 근황을 묻자, 이태성은 "어느덧 중학교 3학년이 됐고, 키도 187cm로 저보다 크다. 공부를 열심히 하는 중"이라고 답한다.

또한 그는 "아들도 알 거 다 아는 나이라, 아빠의 연애를 응원해주고 있다. 아들의 지원사격에 힘입어 '나도 인연을 만날 수 있을까?'라는 생각이 들어 '신랑수업2' 출연을 결심했다"고 해 모두의 응원을 받는다. 직후, "결혼 생각이 있는지?"라는 탁재훈의 질문에 대해, "아이를 너무 좋아한다. 결혼해서 딸을 낳고 싶다"며 '예비 딸바보' 면모를 보여 훈훈함을 더한다.

Advertisement

'스튜디오 멘토군단'의 관심 속, 이태성은 그림 작업실이 있는 집과 일상을 공개한다. 자택 2층에 있는 작업실에서 이태성은 그림 작업에 몰두해 색다른 매력을 발사한다. 이와 관련해 그는 "화가로 작업을 시작한 지는 올해로 12년 차"라며 "17번의 개인전을 치렀고, 작품 개수는 3천 개 정도 된다"고 설명한다. 특히 가장 '고가'의 작품 가격에 대해 이태성은 "2500만 원"이라고 밝혀 놀라움을 안기지만, "그 작품 팔렸나요?"라는 송해나의 질문에 "우리 집에 걸려 있다"고 답해 짠내 웃음을 자아낸다.

Advertisement

배우 겸 '화가'로 '제2의 전성기'를 누리고 있는 이태성의 일상이 어떠할지와, 과연 첫 소개팅에서 인연을 만날 수 있을지는 9일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서 확인할 수 있다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com