[SC-BIFF] "이창동 감독, Call me!"…양자경, 할리우드에 우뚝 선 亞배우의 자존심(종합)

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[부산=스포츠조선 조지영 기자] 중국계 말레이시아 출신 배우 양자경이 아시아 배우로서 할리우드에서 살아남은 자신 만의 생존 방식을 밝혔다.

7일 오전 부산 해운대구 우동 영화의전당 비프힐에서 제31회 부산국제영화제 2026 올해의 아시아영화인상을 수상한 양자경의 기자회견이 열렸다.

2011년 '더 레이디'로 레드카펫을 밟은 이후 15년 만에 부산영화제를 찾은 양자경은 1985년 영화 '예스마담: 황가사저'로 데뷔해 1992년 '폴리스 스토리 3: 초급경찰', 1994년 '영춘권'을 통해 기존 남성 중심 장르의 틀을 깨고 아시아 영화계에 독보적인 존재로 떠올랐다. 1997년 '007 네버 다이'로 국제적 인지도를 확보한 후, 2000년 '와호장룡'을 통해 비영어권 작품이라는 한계를 넘어 전 세계 흥행과 비평을 동시에 사로잡으며 명실상부 글로벌 스타 반열에 올랐다.

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이후 2018년 '크레이지 리치 아시안', 2021년 '샹치와 텐 링즈의 전설', 2024년 '위키드' 등 월드와이드 활약을 펼쳤고 2022년 '에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스'로 아시아계 배우 최초 아카데미 여우주연상을 수상하는 기록을 세웠다. 여기에 올해 2월 열린 제76회 베를린국제영화제에서 아시아 여성 최초로 명예 황금곰상을 수상하며 다시 한번 세계 무대에 양자경이란 이름을 새겼다.

홍콩 영화의 부흥기 속에서 주체적인 여성 캐릭터의 새로운 지평을 연 선구자이자, 세계 영화사의 새 역사를 쓴 독보적인 배우 양자경. 동서양 영화계를 오가며 자신만의 영역을 구축한 그는 넓은 연기 스펙트럼과 대담한 도전으로 할리우드의 장벽을 허물며 자신의 묵직한 존재감을 입증한바, 아시아영화 산업과 문화 발전에 있어 가장 두드러진 활동을 보인 아시아영화인으로서 부산이 선정한 올해의 아시아영화인상을 수상하게 됐다.

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이날 양자경은 "환대에 정말 감사하다. 이 상을 받는다는 것은 내겐 정말 큰 영광이다. 감사하다. 우리 영화와 문화를 전 세계에 알리고 싶었다. 그런 부분을 어느 정도 달성했던 것 같다"고 말문을 열었다.

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그는 "내가 처음으로 할리우드에 갔을 때 나는 마이너리티로 여겨졌다. 솔직히 아시아에서 온 나를 사람들이 마이너리티로 본다는 게 정말 충격적이었다. 그리고 내게 역할이 많이 주어지지 않았다. 하지만 '와호장룡' 때 벽을 깼던 것 같다. 처음에는 스트레이트 타입의 역할로만 소비되는 줄 알았다. 이후 점점 역할을 확장했고 아시아 여배우로서 할 수 있는 역할을 최대한 하려고 했다. 나뿐만 아니라 많은 배우가 도전을 해왔다. 천천히 우리는 우리의 길을 넓혀가고 있다"고 설명했다.

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연기 원천에 대해 "내 일을 사랑한다. 나는 매일 아침 새로운 도전을 꿈꾼다. 그게 삶인 것 같다. 나는 쉽게 두려워하지 않고 내 심장박동을 뛰게 해주는 일이 너무 좋다. 그게 나를 나아가게 만든다. 나는 호기심이 많고 새로운 경험을 원한다. 내 이력을 보면 모든 역할이 다르다고 느낄 것이다. 단순히 배우뿐만 아니라 관객에게도 나라는 사람에 대해 그렇게 느껴지길 바란다"고 덧붙였다.

한국 감독과 협업에 대해서도 열정을 보였다. 양자경은 "이창동 감독과 작업하고 싶다. '가능한 사랑'에 대해서도 알고 있다. 박찬욱 감독과 봉준호 감독과도 일을 하고 싶다. 2010년에 개봉한 '검우강호'에서도 정우성과 호흡을 맞춘 적이 있으며 K-POP, K-푸드 등 한국 문화와 한국 사람들을 너무 좋아해서 꼭 한국 작품도 협업을 하고 싶다"고 애정을 전했다.

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아카데미 수상 후 변화에 대해서도 솔직히 답했다. 양자경은 "나도 그렇지만 윤여정이 아사아 배우 최초 여우조연상을 받아 아시아 배우들을 향한 위상이 높아졌다고 생각한다. 정말 꿈 같은 일이다. 수상 후 더 많은 것을 할 수 있는 가능성이 열려졌다. 일회성이 아니라 앞으로 나아갈 수 있는 기회가 생겼다. 한국 영화도 마찬가지다. 좋은 모범 사례가 되고 있고 우리도 그 방향을 나아가고 싶다"고 답했다.

한편, 제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 10일간 부산 일대에서 개최된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com