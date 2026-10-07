'5년만 KBS 컴백' 도경완, 120억 집 자랑..술 전용 냉장고까지 "장윤정이 가장 좋아해"

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[스포츠조선 정유나 기자] '신상출시 편스토랑' 장윤정-도경완 부부의 집이 공개된다.

10월 8일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 프리 선언 후 무려 5년 8개월 만에 KBS에 돌아온 도경완이 출격한다. 2019년 '편스토랑' 원년 MC 도지배인으로 활약했던 도경완이 야심차게 편셰프로 출사표를 던진 만큼 5년 8개월 동안 갈고닦은 수준급 요리 실력을 확인할 수 있을 것으로 보인다.

이날 공개되는 VCR 속 '편스토랑' 제작진은 촬영을 위해 장윤정-도경완 부부의 집을 찾았다. 그런데 주인공 도경완은 보이지 않고 현관부터 레드카펫이 깔려 있었다. 겪어본 적 없는 돌발상황에 '편스토랑' 제작진 모두 당황한 가운데 집에서 턱시도까지 차려입은 도경완이 등장했다. 도경완은 5년 8개월 만의 '편스토랑' 컴백을 자축하며 셀프 폭죽까지 터뜨려 웃음을 자아냈다.

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한껏 기쁨을 만끽하던 도경완은 갑자기 정신이 든 듯 "빨리 치워야 한다"며 어질러진 집안을 황급히 치웠다. 도경완이 허둥지둥 집정리를 한 이유는 '편스토랑' 본 방송에서 확인할 수 있다.

이와 함께 방송에 처음 공개되는 장윤정-도경완 부부의 이사한 집이 눈길을 끌었다. 그중에서도 소문난 애주가 부부답게 찬장을 가득 채운 다양한 종류의 술잔과 '술 전용 냉장고', '안주 전용 냉장고'가 놀라움을 자아냈다. 도경완은 "장윤정이 가장 좋아하는 냉장고"라며 너스레를 떨어 폭소를 안겼다. 안주 냉장고 안에서 포착된 깜짝 놀랄 식재료들이 눈길을 사로잡았다는 후문. 과연 어떤 식재료들이 있었던 것일까.

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그런가 하면 거실에서는 다양한 그림들이 눈에 띄었다고. 이에 도경완이 이 그림들이 도연우-도하영 남매가 그린 그림이라는 사실이 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 했다. VCR을 지켜보던 '편스토랑' 식구들이 "화가의 그림인 줄 알았다", "정말 재능 있다"며 감탄했을 정도라고. 특히 도경완이 귀염둥이 둘째 하영이가 그린 그림과 관련된, 하영이의 비밀을 공개했다고 해 궁금증을 유발한다.

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5년 8개월 만에 친정집 '편스토랑'에 편셰프로 컴백하는 원년 MC 도경완의 일상과 깜짝 놀랄 요리 실력, KBS 퇴사 후의 심경 등까지 모두 털어놓는 솔직한 이야기는 10월 8일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.

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한편 도경완과 장윤정은 2013년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 부부는 2024년 서빙고동의 아페르한강 펜트하우스를 120억 전액 현금으로 매입해 화제를 모았다.

jyn2011@sportschosun.com