[SC-BIFF] 양자경 "처음 할리우드서 마이너리티로 여겨져 충격"

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[부산=스포츠조선 조지영 기자] 배우 양자경이 "처음 할리우드에 갔을 때 마이너리티한 배우로 여겨져 충격받았다"고 말했다.

7일 오전 부산 해운대구 우동 영화의전당 비프힐에서 제31회 부산국제영화제 2026 올해의 아시아영화인상을 수상한 양자경의 기자회견이 열렸다.

양자경은 "환대에 정말 감사하다. 이 상을 받는다는 것은 내겐 정말 큰 영광이다. 감사하다. 우리 영화와 문화를 전 세계에 알리고 싶었다. 그런 부분을 어느 정도 달성했던 것 같다"고 말문을 열었다.

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그는 "내가 처음으로 할리우드에 갔을 때 나는 마이너리티로 여겨졌다. 아시아에 온 나를 사람들이 마이너리티로 본다는 게 정말 충격적이었다. 그리고 내게 역할이 많이 주어지지 않았다. 하지만 '와호장룡' 때 벽을 깼던 것 같다. 처음에는 스트레이트 타입의 역할로만 소비되는 줄 알았다. 이후 점점 역할을 확장했고 아시아 여배우로서 할 수 있는 역할을 최대한 하려고 했다"고 설명했다.

한편, 제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 10일간 부산 일대에서 개최된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com