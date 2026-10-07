'부산고 오타니' 하현승, 40억 양키스 뿌리쳤다 "KBO행 선택한 이유"

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[스포츠조선 정유나 기자] '유 퀴즈 온 더 블럭'에 '부산고 오타니'라 불리는 하현승 선수가 뜬다.

오늘(7일, 수) 저녁 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭(연출 김지영 허강석, 작가 이언주)' 363회에는 12년 만에 아시안게임 정상에 오른 여자농구 국가대표팀, 40년 만에 여자 평균대 금메달을 목에 건 '기계체조의 작은 거인' 황서현 선수, '부산고 오타니'라 불리는 슈퍼 루키 하현승 선수 그리고 배우 김지원이 출연한다.

'부산고 오타니'라 불리는 하현승 선수의 출격이 기대를 모은다. 하현승 선수는 올해 U-18 야구선수권대회 결승 한일전에서 7이닝 8탈삼진 무실점 완봉승을 거두며 대한민국의 8년 만의 우승을 이끈 주역으로, 야구 강국 일본을 상대로 값진 승리를 거머쥔 순간부터 다채로운 대회 비하인드를 공개할 예정. 특히 195cm의 남다른 피지컬을 자랑하는 하현승은 등장하자마자 유재석과 설레는 키 차이를 자랑하며 시선을 사로잡는다. KBO 신인 드래프트 전체 1순위로 키움 히어로즈의 지명을 받은 하현승의 남다른 소감과 포부도 들어볼 수 있다. 지난 6월 메이저리그 최고의 명문 구단으로 꼽히는 뉴욕 양키스의 40억 원 러브콜을 거절하고 KBO를 택한 이유부터 야구계 초미의 관심사인 계약금에 대한 솔직한 이야기도 전할 예정이다.

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육상 국가대표 출신 부모님에게 물려받은 남다른 운동 DNA와 함께 한국 야구의 유망주로 성장한 스토리도 공개된다. 김밥 때문에 육상을 시작한 어린 시절 이야기부터 부산 사직구장에서 처음 야구선수의 꿈을 키우게 된 사연을 비롯해 투타겸업을 이어오며 '부산고 오타니'라는 별명을 얻기까지의 피나는 노력도 전할 예정. 부모님의 든든한 지원사격 아래 체격을 키운 노력부터 개구리즙을 장어즙으로 속여 먹인 어머니의 에피소드, 고향 선배 이대호가 건넨 조언까지 흥미로운 이야기가 이어질 전망이다. 야구장에서는 '슈퍼 에이스'지만 일상에서는 영락없는 19세 청년 하현승의 솔직한 매력도 공개될 예정. 로맨스 드라마를 좋아하는 반전 취향부터 "야구가 첫사랑"이라는 순수한 모태솔로 고백까지, 그동안 쉽게 만나볼 수 없었던 하현승의 이야기를 본 방송에서 만나본다.

12년 만에 아시안게임 정상에 오른 여자농구 국가대표팀이 '유 퀴즈'를 찾는다. 국가대표팀 주장 강이슬, 돌격대장 이소희, 결승전 최다 득점으로 맹활약한 이해란이 출연해 주전 공백을 딛고 기적 같은 금메달을 따낸 뜨거운 순간부터 농구 강국 중국과의 준결승, 일본과의 결승전까지 숨 가빴던 경기 비하인드를 전한다. 특히 226cm 중국 선수 장쯔위를 이긴 전술 비밀부터 2026 아시안게임 전체 종목 중 최고 시청률을 기록한 한일전의 짜릿했던 명승부 비하인드도 공개할 예정. 세대 차이를 느끼지 못할 정도로 화목한 팀워크의 비결은 물론, 우승 직후 감독을 코트에 눕히고 밟았던 세리머니의 전말, 우승 후 가족들의 현실 반응까지 웃음 가득한 비하인드도 이어진다. 여기에 든든한 조력자 감독님의 전술 노트까지 공개될 예정. 대한민국 최고의 슈터이자 12년 차 주장 강이슬의 멘탈 관리법, 좌절을 딛고 다시 일어선 이소희의 이야기, 차세대 에이스 이해란의 사연도 관심을 모은다. 특히 이해란 선수는 육상 선수 출신이라는 특이한 이력과 함께, 필리핀 출신 어머니가 홀로 자신을 키워낸 이야기를 공개해 감동을 더한다.

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40년 만에 여자 평균대 금메달을 목에 건 '기계체조의 작은 거인' 황서현 선수의 이야기도 들어볼 수 있다. 황 선수의 등장에 유재석은 "우리의 영웅"이라며 반기고, 함께 동행한 어머니는 새로운 별명 '국민딸래미'를 자랑스러워하며 "국민딸래미를 내가 낳았다"고 강조해 웃음을 자아낸다. 황서현은 아시안게임 첫 출전에서 금메달을 따낸 순간부터 135cm의 작은 체구로 세계 무대 정상에 오른 이야기를 전한다. 특히 국내에서 유일하게 구사할수 있는 기술 '공중돌기 후 360도 회전'을 1년 넘게 연마한 과정부터 하루 6시간씩 이어지는 혹독한 훈련 루틴까지 공개할 예정. 방방장에서 시작된 체조 인생 스토리부터 체조를 그만두려 했던 사춘기 시절 이야기, 모녀의 솔직한 폭로전까지 다채로운 비하인드도 이어진다. 또한 "난 성덕이다"라며 평소 존경하던 여서정 선수와 나란히 금메달을 목에 건 귀여운 소감부터 큰 신체 변화 없이 지금의 체구로 선수 생활을 이어가고 싶다는 프로다운 마음가짐, 10대 소녀다운 사랑스러운 소망까지 황서현의 솔직한 매력을 만나본다.

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jyn2011@sportschosun.com