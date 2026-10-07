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김지원, 잘나가다 공백기 오면 불안했다 "나를 잊으면 어쩌지?"

정유나 기자

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김지원, 잘나가다 공백기 오면 불안했다 "나를 잊으면 어쩌지?"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김지원이 작품 활동이 뜸해지는 공백기마다 자신을 잊을까 봐 불안했던 솔직한 속내를 털어놨다.

오늘(7일, 수) 저녁 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭(연출 김지영 허강석, 작가 이언주)' 363회에는 12년 만에 아시안게임 정상에 오른 여자농구 국가대표팀, 40년 만에 여자 평균대 금메달을 목에 건 '기계체조의 작은 거인' 황서현 선수, '부산고 오타니'라 불리는 슈퍼 루키 하현승 선수 그리고 배우 김지원이 출연한다.

이날 연기, 비주얼, 딕션까지 모든 게 사랑스러운 배우 김지원이 '유 퀴즈'를 통해 데뷔 후 첫 예능 단독 출연에 나선다.

유재석과는 '런닝맨' 출연 이후 약 10년 만의 재회로, 김지원은 "선배님의 백만 한 가지 미담 중에 백만 두 가지(?)를 추가하고 싶다"며 유재석도 놀란 '치아 미담'을 공개해 웃음을 자아낸다. "제 이야기를 이렇게 나와서 하는 게 처음"이라는 김지원은 데뷔 비하인드는 물론, 인생작을 둘러싼 숨은 이야기까지 풀어낼 예정. 중3 시절 길거리 캐스팅된 일화부터 배우가 아닌 가수로 데뷔할 뻔했던 이야기, 빅뱅과 함께한 휴대폰 CF로 데뷔하게 된 과정과 대타로 투입된 전설의 음료 CF 뒷이야기까지 공개할 예정이다.

김지원, 잘나가다 공백기 오면 불안했다 "나를 잊으면 어쩌지?"

특히 김지원은 녹화 내내 습관처럼 하트를 발사하며 특유의 사랑스러운 매력을 드러낸다. 드라마 '쌈, 마이웨이' 속 레전드 애교를 8년 만에 다시 선보인 김지원의 러블리한 모습에 현장 카메라 감독과 조명 감독들까지 흐뭇한 미소를 감추지 못했다는 후문.

매 작품마다 새로운 캐릭터로 존재감을 빛낸 김지원의 대표작 비하인드도 들어볼 수 있다. 실제 성격과 달라 힘들었던 '상속자들' 악녀 유라헬 연기 비하인드부터 5~6시간에 걸쳐 완성한 '태양의 후예' 명장면 뒷이야기, '추앙해요'라는 명대사를 탄생시킨 '나의 해방일지' 캐스팅 비화는 물론, tvN 역대 최고 시청률을 기록한 '눈물의 여왕'에서 첫 재벌 3세 역할을 맡았던 뒷이야기까지 김지원의 필모그래피를 가득 채운 인생 캐릭터들의 이야기가 펼쳐질 예정이다.

하는 작품마다 뜨거운 사랑을 받았지만 공백기가 길어질 때면 "나를 잊으면 어쩌지?"라는 불안감을 느꼈다는 솔직한 고백도 들어볼 수 있다. 드라마 속 명대사처럼 숨통 틔이는 5분을 채우는 김지원만의 방법은 물론, 20대와 30대의 차이점과 소울푸드 이야기, 집순이 김지원의 뜻밖의 취미까지 공개될 예정. 그동안 미처 알지 못했던 배우 김지원의 진솔하고 사랑스러운 매력을 본 방송에서 모두 만나볼 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com

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