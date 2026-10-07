김지원, 잘나가다 공백기 오면 불안했다 "나를 잊으면 어쩌지?"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김지원이 작품 활동이 뜸해지는 공백기마다 자신을 잊을까 봐 불안했던 솔직한 속내를 털어놨다.

오늘(7일, 수) 저녁 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭(연출 김지영 허강석, 작가 이언주)' 363회에는 12년 만에 아시안게임 정상에 오른 여자농구 국가대표팀, 40년 만에 여자 평균대 금메달을 목에 건 '기계체조의 작은 거인' 황서현 선수, '부산고 오타니'라 불리는 슈퍼 루키 하현승 선수 그리고 배우 김지원이 출연한다.

이날 연기, 비주얼, 딕션까지 모든 게 사랑스러운 배우 김지원이 '유 퀴즈'를 통해 데뷔 후 첫 예능 단독 출연에 나선다.

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유재석과는 '런닝맨' 출연 이후 약 10년 만의 재회로, 김지원은 "선배님의 백만 한 가지 미담 중에 백만 두 가지(?)를 추가하고 싶다"며 유재석도 놀란 '치아 미담'을 공개해 웃음을 자아낸다. "제 이야기를 이렇게 나와서 하는 게 처음"이라는 김지원은 데뷔 비하인드는 물론, 인생작을 둘러싼 숨은 이야기까지 풀어낼 예정. 중3 시절 길거리 캐스팅된 일화부터 배우가 아닌 가수로 데뷔할 뻔했던 이야기, 빅뱅과 함께한 휴대폰 CF로 데뷔하게 된 과정과 대타로 투입된 전설의 음료 CF 뒷이야기까지 공개할 예정이다.

특히 김지원은 녹화 내내 습관처럼 하트를 발사하며 특유의 사랑스러운 매력을 드러낸다. 드라마 '쌈, 마이웨이' 속 레전드 애교를 8년 만에 다시 선보인 김지원의 러블리한 모습에 현장 카메라 감독과 조명 감독들까지 흐뭇한 미소를 감추지 못했다는 후문.

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매 작품마다 새로운 캐릭터로 존재감을 빛낸 김지원의 대표작 비하인드도 들어볼 수 있다. 실제 성격과 달라 힘들었던 '상속자들' 악녀 유라헬 연기 비하인드부터 5~6시간에 걸쳐 완성한 '태양의 후예' 명장면 뒷이야기, '추앙해요'라는 명대사를 탄생시킨 '나의 해방일지' 캐스팅 비화는 물론, tvN 역대 최고 시청률을 기록한 '눈물의 여왕'에서 첫 재벌 3세 역할을 맡았던 뒷이야기까지 김지원의 필모그래피를 가득 채운 인생 캐릭터들의 이야기가 펼쳐질 예정이다.

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하는 작품마다 뜨거운 사랑을 받았지만 공백기가 길어질 때면 "나를 잊으면 어쩌지?"라는 불안감을 느꼈다는 솔직한 고백도 들어볼 수 있다. 드라마 속 명대사처럼 숨통 틔이는 5분을 채우는 김지원만의 방법은 물론, 20대와 30대의 차이점과 소울푸드 이야기, 집순이 김지원의 뜻밖의 취미까지 공개될 예정. 그동안 미처 알지 못했던 배우 김지원의 진솔하고 사랑스러운 매력을 본 방송에서 모두 만나볼 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com