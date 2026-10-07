이민정, ♥이병헌 한마디에 '뒷광고' 오해…제작진도 긴급 해명

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이병헌이 아내 이민정의 맛집 소개에 "네가 맛있다고 하라며"라고 장난스럽게 말하며 뜻밖의 '루머'를 생성해 웃음을 자아냈다.

지난 6일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 이민정이 자신의 단골 중식당을 소개하는 모습이 담긴 영상이 공개됐다

영상 속 남양주에 위치한 한 중식당을 찾은 이민정은 "남편(이병헌)은 배고파서 먼저 들어갔다. 여기는 갑오징어 짬뽕이 시그니처처럼 유명하다"라고 설명하며 기대감을 드러냈다.

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부부는 자리에 앉자마자 메뉴판부터 확인, 이민정은 이병헌을 향해 "어향동고 맛있다. 양장피도 좋아하지 않냐"라며 메뉴를 추천했다. 하지만 이병헌은 "공깃밥 맛있겠다"라고 답하며 엉뚱한 메뉴에 관심을 보이며 웃음을 자아냈다.

잠시 후 유산슬, 양장피, 찹쌀 탕수육, 갑오징어 짬뽕 등 주문한 음식이 차례로 등장했다. 이민정은 본격적으로 음식 맛을 보기 시작했고, 특히 짬뽕에 남다른 감탄을 쏟아냈다.

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이민정은 짬뽕 국물을 접시째 마시는가 하면 "원래 짬뽕을 안 좋아한다. 내가 짬뽕을 좋아한다고 소개하는 집은 되게 드물다. 한국 사람들이 좋아할 맛이다"라며 연신 극찬했다. 그러면서 "다들 갑오징어 짬뽕 너무 맛있다고 하니까 되게 큰일 할 것 같다"며 웃었다.

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그러자 이병헌은 "네가 맛있다고 하라며"라며 루머를 생성하는 장난으로 폭소를 자아냈다. 이에 이민정은 "내가 언제 그랬냐. 짬뽕집이랑 나랑 상관없다"라면서 억울함을 호소했고, 제작진 역시 "광고 아니다"라고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한편, 이민정은 배우 이병헌과 지난 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 유튜브 채널 '이민정 MJ'를 통해 일상과 다양한 콘텐츠를 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

anjee85@sportschosun.com