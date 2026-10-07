강원래, '군대 안 간다' 국대 논란에 일침.."감옥에 끌려가는 듯한 인식, 제도 변해야"

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[스포츠조선 이게은기자] 2026 아이치·나고야 아시안게임 축구 국가대표팀의 병역 혜택 관련 발언이 논란인 가운데, 그룹 클론 멤버 강원래가 군인을 바라보는 인식에 대해 씁쓸한 심경을 밝혔다.

7일 강원래는 자신의 SNS에 "오래 전 미국과 소련이 올림픽에서 전쟁처럼 다투기도 했고 또 히틀러 나치도 올림픽으로 국력을 과시 했고 ..'체력이 국력이다'라며 '잘 살아보세'를 외치기도 했던 대한민국, 그 대한민국이 가난할 때 세계 속에서 인정받고 싶고 나름 애국심을 위해 금메달을 원했고 그래서 체육 지도자나 선수들에게 여러 가지 특혜가 있었고 그 시절 만들어진 게 병역 특례인 것으로 알고 있다"라고 적었다.

이어 "이제 세상이 많이 변했다. 세계에 대한민국을 알리는 게 운동뿐 아니라 음식, 문화 등 여러 가지가 있을 텐데... 세상의 변화에 따라 여러 제도도 변해야 되지 않을까 한다"라며 소신을 드러냈다.

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강원래는 군인을 바라보는 시선이 과거보다 개선됐지만, 여전히 부정적인 인식이 존재한다면서 "국방의 의무를 충실히 실천하는 군인들에게 우리가 존경심을 가질 수 있게 하는 방법이 많을 텐데 우리는 군인을 군바리라며 무시하고 심지어는 그들이 복무 중에 몸에 다쳐도 그들 탓으로 돌린다. 군에 입대하는 게 무슨 감옥에 끌려가는 듯한 인식과 군대를 빼는 사람들이 권력을 가진 사람으로 인식되기도 하고"라며 씁쓸함을 드러냈다.

한편 지난 3일 23세 이하(U-23) 축구 대표팀은 일본과의 결승전에서 1-0으로 승리해 금메달을 땄다. 하지만 선수 일부가 "선수들에게 군대 면제가 중요한 대회였다. 군대 안 간다", "군 면제라는 보상이 있으니까 그거 하나만 보고 경기를 했던 것 같다"라고 기뻐하는가 하면 전역모를 삐딱하게 쓰고 인증샷을 남기며 논란이 불거졌다. 이에 정치권에서 예술·체육요원 병역 특례 제도 개선이 필요하다는 목소리가 나오고 있다

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joyjoy90@sportschosun.com