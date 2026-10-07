'도깨비의세계', 출시 전부터 이용자와 소통…'도깨비 총회'로 운영 방향 함께 만든다

Advertisement

Advertisement

카카오게임즈의 신작 MMORPG '도깨비의세계'가 정식 출시를 앞두고 이용자와의 소통을 강화하고 있다.

8일 오전 11시 출시를 앞둔 '도깨비의세계'는 출시 전부터 이용자 의견을 서비스에 반영하며 게임 운영 방향을 구체화하고 있다. 단순히 게임 정보를 전달하는 데 그치지 않고, 이용자와 직접 만나 의견을 듣고 실제 서비스 정책에 반영하는 방식이다.

카카오게임즈는 지난 9월 8일 온라인 쇼케이스를 통해 '도깨비의세계'의 주요 콘텐츠와 서비스 일정을 공개했다. 이날 행사에는 이시우 카카오게임즈 대표와 차명수 사업실장, 장수민 슈퍼캣 디렉터, 박성준 PD 등이 참석해 게임의 핵심 콘텐츠와 서비스 방향을 소개했다. 이어 9월 18일에는 라이브 시연회를 열었다. 박성준 PD와 장수민 디렉터, 차명수 사업실장이 직접 게임을 시연하면서 사전 접수된 질문과 실시간 이용자들의 질문에 답했다.

Advertisement

이 과정에서 이용자 의견이 실제 서비스 정책에 반영되기도 했다. 카카오게임즈는 의복과 탈것에 성장 관련 능력치를 적용하지 않는다는 방침을 재차 확인했다. 이용자들이 멤버십 이용 기간 확대를 요청하자 기존 28일에서 30일로 늘리는 방안도 즉석에서 결정했다.

Advertisement

게임 출시를 앞두고 이용자와의 접점을 늘리는 전략은 정식 서비스 이후에도 이어진다. '도깨비의세계'는 출시 이후 매 2시즌, 약 4주를 주기로 공식 소통 창구인 '도깨비 총회'를 운영할 예정이다. 개발진이 라이브 방송을 통해 이용자들의 의견을 직접 듣고, 주요 건의사항이 게임에 어떻게 반영되고 있는지 진행 상황까지 공유한다는 계획이다.

특히 '도깨비 총회'는 일회성 이벤트보다는 정기적인 이용자 소통 창구를 목표로 한다. 게임 운영 과정에서 이용자들의 피드백을 수집하고, 실제 업데이트와 서비스 정책에 반영하는 과정을 지속적으로 공개하겠다는 것이다.

Advertisement

Advertisement

카카오게임즈 관계자는 "출시 전부터 이용자들과 적극적으로 소통하며 다양한 의견을 듣고자 노력해왔다"며 "'도깨비 총회'를 비롯한 다양한 소통 창구를 통해 이용자들의 목소리에 지속적으로 귀 기울이고, 이를 서비스에 적극 반영해 나가겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com