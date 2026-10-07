넥슨이 서비스 시작한 '오버워치', 시즌5 '어둠의 신조' 개막…신규 영웅 '독트린' 합류

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넥슨이 PC '오버워치'의 시즌5 '어둠의 신조'를 7일 시작했다. 신규 영웅과 전장 추가에 기존 영웅 개편, '나 혼자만 레벨업' 컬래버레이션까지 다양한 콘텐츠를 앞세워 이용자 공략에 나선다.

이번 시즌의 가장 큰 변화는 신규 지원 영웅 '독트린'의 합류다. 뱀파이어 콘셉트의 '독트린'은 아군을 치유하면서 적에게 피해를 주는 영웅으로, '주입' 기술을 활용해 다음 기술에 추가 효과를 부여할 수 있다.

'추진형 장막'으로 받는 피해를 줄이면서 이동할 수 있고, '활기 드론'을 통해 아군을 회복시키는 동시에 공격 속도를 높인다. 궁극기 '구제'는 드론 무리를 날려 적의 최대 생명력을 낮추는 동시에 아군에게 추가 생명력을 부여한다.

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아이슬란드 화산 지대를 배경으로 한 신규 호위 전장 '그림스뵈튼'도 선보인다. 옴닉 사태 이후 위험한 범죄자를 수용하는 최고 보안 감옥이자 위험 기술을 보관하는 보안 기지로 활용되는 지역으로, 신규 영웅 '독트린'이 감금돼 있던 장소라는 설정을 갖고 있다.

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기존 영웅의 변화도 이뤄진다. '솜브라'는 공격 역할군에서 지원 역할군으로 변경되며 아군의 체력을 회복시키는 기술을 중심으로 플레이 방식이 바뀐다. '로드호그'는 기본 사격 방식이 2연발로 변경되고, 적의 투사체를 흡수한 뒤 폭발시키는 신규 기술 '쓰레기 압축기'가 추가됐다.

시즌5를 기념한 컬래버레이션도 진행된다. 넥슨은 오는 20일까지 '오버워치X그림자 군주' 컬래버레이션을 실시하고, 인기 웹툰·웹소설 IP '나 혼자만 레벨업'을 기반으로 한 콘텐츠를 선보인다. '성진우'와 '차해인'을 모티브로 한 '겐지'와 '안란' 전설 스킨을 비롯해 다양한 컬래버레이션 꾸밈 아이템이 추가된다. 이와 함께 21일까지 팬아트와 코스프레, 동영상 등을 모집하는 '국가권력급 금손 영웅 선발전'도 진행한다. 총 20명의 수상자에게 넥슨캐시를 포함해 1000만원 상당의 상품을 제공한다.

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스트리머를 앞세운 e스포츠 이벤트도 마련했다. 16일부터 23일까지 열리는 '러너 리그'에서는 국내 인기 스트리머들이 시즌5 신규 콘텐츠를 활용해 총상금 2000만원을 두고 경쟁한다. 대회는 치지직 '러너' 채널에서 생중계된다.

한국 이용자를 위한 별도 이벤트도 진행한다. 글로벌 할로윈 이벤트와 별개로 한국 전통 설화 속 '창귀'를 소재로 한 '범 내려온다' 이벤트를 20일까지 실시한다. 게임 플레이 미션을 완료하면 '창귀 내금위(캐서디)' 전설 스킨과 '범 내려온다' 칭호, '파치사또' 무기 장식 등을 받을 수 있다.

국내 e스포츠 무대도 시즌5와 함께 이어진다. '오버워치' 국내 정규 e스포츠 대회 '오버워치 챔피언스 시리즈(OWCS) 코리아' 스테이지3가 9일부터 진행된다.

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한편 넥슨은 시즌5 업데이트를 계기로 신규 콘텐츠와 컬래버레이션, 스트리머 대회 등을 동시에 선보이며 국내 이용자들의 관심을 끌어올린다는 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com