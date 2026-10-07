'제우스: 오만의 신', 길드 전용 공간 '길드 아지트' 추가…협력 콘텐츠 강화

Advertisement

Advertisement

컴투스가 MMORPG '제우스: 오만의 신'에 길드 전용 공간을 추가하며 이용자 간 교류와 협력을 강화한다.

컴투스는 에이버튼이 개발하고 자사가 퍼블리싱하는 '제우스: 오만의 신'에 '길드 아지트'를 추가하고 다양한 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다.

'길드 아지트'는 같은 길드에 소속된 이용자들이 한곳에 모여 함께 콘텐츠를 즐길 수 있는 전용 공간이다. 길드원끼리 PvP를 펼치거나 힘을 합쳐 몬스터를 공략하는 등 길드를 중심으로 한 협력 콘텐츠가 강화됐다. 길드 레벨 5를 달성하면 구성원 누구나 이용할 수 있다. 내부는 상인을 이용할 수 있는 마을 구역과 길드원 간 PvP가 가능한 전투 구역으로 구성됐다.

Advertisement

전투 구역에서는 길드원끼리 자유롭게 결투를 즐길 수 있으며, 전용 메뉴를 통해 전투 모드를 변경하거나 보스 소환 지점으로 이동할 수 있다. 길드 상인은 특정 요일과 시간에 등장하며, 보스 소환 항아리 상자를 비롯해 길드 콘텐츠에 활용할 수 있는 다양한 아이템을 판매한다.

Advertisement

특정 위치에서는 소환 아이템을 사용해 몬스터를 불러낸 뒤 길드원들과 함께 공략하는 '항아리 보스'도 즐길 수 있다. 이외에도 특수 신탁 나눔 등 길드 단위의 다양한 활동이 가능하다.

업데이트를 기념한 이벤트도 마련했다. 21일 오전 5시까지 길드 항아리 보스와 길드 레이드 보스 처치 등의 미션을 수행하면 길드 코인, 빛바랜 신탁 지령서, 컬렉션 장비 상자 등을 받을 수 있다. 모든 미션을 완료하면 '특수 신탁 지령서'가 추가로 지급된다. 같은 기간 몬스터를 사냥해 얻은 '헤파이스토스의 불꽃'을 의상·탈것 소환서, 강화 주문서, 축성 조각 등으로 교환하는 이벤트도 진행한다.

Advertisement

Advertisement

28일 오전 5시까지는 접속 일수에 따라 '축복받은 강화 주문서 상자', '별의 조각', '운명의 흐름', 의상·탈것 소환 선택 상자 등 성장에 필요한 다양한 아이템을 지급한다.

한편 '제우스: 오만의 신'은 그리스 신화를 재해석한 세계관과 8개 클래스를 기반으로 경쟁과 성장 콘텐츠를 제공하는 MMORPG다. 이번 '길드 아지트' 추가를 통해 개인 단위 성장에 더해 길드 단위의 협력과 경쟁 콘텐츠를 한층 강화했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com