지드래곤, 1년 넘게 괴롭힌 저작권 위반 의혹 벗었다…무혐의 종결

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 지드래곤과 양현석 YG엔터테인먼트 총괄 프로듀서를 둘러싼 저작권법 위반 의혹이 1년여 만에 무혐의로 마무리됐다. 경찰은 지드래곤의 과거 곡 '내 나이 열셋'을 둘러싼 저작권 침해에 고의성이 있었다고 보기 어렵다고 판단한 것으로 전해졌다.

7일 헤럴드경제 보도에 따르면 서울 마포경찰서는 음원 무단 복제 혐의로 고소된 지드래곤과 양현석 총괄 프로듀서 등 피고소인들에 대해 지난 4월 7일 혐의없음으로 불송치 결정을 내렸다.

사건은 작곡가 A씨가 2024년 11월 자신의 곡이 동의 없이 사용됐다며 지드래곤과 양현석 등을 저작권법 위반 혐의로 고소하면서 시작됐다.

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A씨가 문제를 제기한 곡은 2001년 발매된 힙합 컴필레이션 앨범 '2001 대한민국 힙합 플렉스' 수록곡 'G-DRAGON'이다. 당시 13세였던 지드래곤은 최연소 참여자로 해당 앨범에 이름을 올렸다.

A씨 측은 이 곡이 2009년 지드래곤의 솔로 콘서트에서 자신의 동의 없이 사용됐고 이듬해 발매된 공연 실황 앨범 '샤인 어 라이트'에는 원래 제목 대신 '내 나이 열셋'으로 표기됐다고 주장했다. 특히 제목이 변경되는 과정에서 작곡·편곡자인 자신의 이름이 제대로 표시되지 않았다는 점도 문제 삼았다.

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실제 실황 앨범에는 '내 나이 열셋+Storm+멋쟁이신사+G-Dragon'이라는 메들리 곡이 담겼다. 당시 같은 제목의 'G-DRAGON' 곡이 두 곡 존재했던 만큼 이를 구분하기 위한 과정에서 제목이 달라졌다는 것이 YG 측 설명이었다.

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YG엔터테인먼트는 A씨의 곡을 무단 복제하거나 저작권을 침해할 목적으로 제목을 변경한 것이 아니라는 입장을 유지해왔다. 2009년 솔로 콘서트에서 제목이 같은 두 곡을 함께 공연했고 이를 구분하기 위해 A씨가 만든 곡을 가사 첫 부분에서 착안한 '내 나이 열셋'으로 표기했다는 취지다.

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경찰 수사는 장기간 이어졌다. 경찰은 고소장 접수 이후 사건 관계자들을 조사했고 지난해에는 서울 마포구 YG엔터테인먼트 본사를 두 차례 압수수색하며 관련 자료를 확보했다.

이 과정에서 수사가 장기화하자 A씨는 대형 기획사와 유명 가수를 의식해 수사가 늦어지고 있다는 취지로 국민신문고에 민원을 제기하기도 했다. 그러나 경찰은 최종적으로 지드래곤과 양현석 등이 저작권을 침해하려는 고의성을 갖고 해당 곡을 사용하거나 제목을 변경했다고 보기 어렵다고 판단한 것으로 전해졌다.

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한편 지드래곤은 최근 월드투어와 해외 패션·브랜드 행사 등 글로벌 일정을 소화하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com