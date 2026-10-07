[SC-BIFF] 판빙빙 "이창동 '가능한 사랑' 보고 충격..전도연→조인성 부러워"

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[부산=스포츠조선 조지영 기자] 배우 판빙빙이 "이창동 감독의 '가능한 사랑'에 출연한 배우들이 부러웠다"고 말했다.

7일 오후 부산 해운대구 우동 영화의전당 비프힐에서 제31회 부산국제영화제 아시아영화의 창 부문에 초청된 영화 '미친 노인의 일기', 와이드 앵글-이사아 단편 경쟁 부문에 초청된 영화 '그녀가 말했다'의 주연을 맡은 판빙빙의 기자회견이 열렸다.

판빙빙은 "여러가지 캐릭터의 영화를 많이 했다. 다양성의 발전을 많이 생각하고 있다. 비록 나는 중국 배우이지만 다양한 영화와 협업을 했다. 각 나라마다 특수한 특색이 있다고 생각한다. 새로운 영화를 도전할 때마다 나 역시 도전을 하고 있다. 이러한 과정 속에서 새로운 창문을 여는 기분이다. 나의 새로운 가능성을 찾는 기분이고 이건 배우에게 굉장히 소중한 경험이다. 많은 배우가 다른 나라의 영화를 해봐야 한다고 생각한다. 예술을 보는 눈, 캐릭터를 임하는 자세도 달라진다"며 "한국 영화인들과도 협력을 이어갔다. 한국에서 영화를 찍을 때도 한국 영화에 대해 많이 부러웠다. 한국의 배우와 감독은 이미 세계적으로 주목받고 있고 다양한 표현을 할 수 있다는 것이 부러웠다. 토론토영화제에서 이창동 감독의 '가능한 사랑'을 봤는데 굉장히 충격적이었다. 배우들이 이 작품에서 자유롭게 헤엄치며 연기한다는 게 정말 부러웠다. 한국 콘텐츠는 잠재력이 다양하고 새로움이 있다. '녹야' 때도 이주영과 작업할 때 프로페셔널하면서 신선한 매력을 봤다. 그런 다른 나라의 배우를 보면서 내게도 새로운 연기의 방향성이 생겼고 재미있었다"고 덧붙였다.

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한편, 제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 10일간 부산 일대에서 개최된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com