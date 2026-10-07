[SC-BIFF] 워터홀컴퍼니 주현 대표 "김태호 PD와 손 잡은 이유? 가장 뛰어난 크리에이터이기 때문"

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 김태호 PD가 레드카펫을 걷고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

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[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 워터홀컴퍼니 주현 대표가 김태호 PD가 이끄는 제작사 테오와 함께 협업한 소감을 전했다.

주현 대표는 7일 부산 기장군 뮤지컴플렉스서울 부산점에서 열린 '테오(TEO) X 워터홀컴퍼니' 기자간담회에서 "김태호 PD는 저에게 가장 뛰어난 크리에이터"라며 "기존에 만들어져 있던 영화에 저희의 취향을 입혀서 새로운 채널의 소비자들을 모셔오고 싶다"고 했다.

독창적인 예능 콘텐츠를 선보여온 테오와 감각적인 외화를 소개해 온 워터홀컴퍼니가 손을 잡고 한국영화 시장에 새로운 시너지를 제안했다. 두 회사가 배급을 맡은 '마더 메리'는 전 세계가 주목하는 컴백 무대를 앞둔 팝 아이콘 마더 메리가 자신을 완성할 단 한 벌의 드레스를 위해 오래전 버렸던 친구이자 디자이너 샘을 찾아가 믿기 어려운 하루를 보내는 팝 뮤직 스릴러다. 데이빗 로워리 감독이 연출을 맡았고, 배우 앤 해서웨이, 미카엘라 코엘, 헌터 샤퍼 등이 출연했다.

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워터홀컴퍼니는 '러브레터', '위플래시', '브로커', '헤어질 결심', '공조2: 인터내셔날', '에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스' 등을 투자 및 배급을 진행해 왔다. 주현 대표는 "저희가 수입영화를 중점적으로 배급해 왔다. 올해 회복세가 보이는 좋은 작품들이 있긴 했지만, 전반적으로 극장 산업이 침체기였다. 기존 시장에서 관객들이 소비하는 방식과 다르게 접근하기 위해 고민을 하다가, 테오와 함께하게 됐다"고 밝혔다. 이어 "김태호 PD는 저에게 가장 뛰어난 크리에이터이시다. 다양한 스펙트럼을 지니고 계신 PD님과 함께 하게 돼 기쁘다"며 "테오에서도 콘텐츠 정의와 확장을 고민하는 타이밍에 저희와 만나게 됐다. 처음부터 영화를 기획하고 만드는 건 아니지만, 저희의 취향을 입혀서 전달하면 새로운 채널의 소비자들을 모셔올 수 있지 않을까 싶었다"고 설명했다.

한편 '마더 메리'는 11월 개봉한다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com