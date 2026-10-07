[SC-BIFF] 김태호 PD "테오X워터홀컴퍼니 배급작 선정 기준? 가장 중요한 건 다양성"

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 김태호 PD가 레드카펫을 걷고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

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[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 콘텐츠 제작사 테오의 대표인 김태호 PD가 영화 배급작을 선정하는 기준에 대해 설명했다.

김태호 PD는 7일 부산 기장군 뮤지컴플렉스서울 부산점에서 열린 '테오(TEO) X 워터홀컴퍼니' 기자간담회에서 "저희가 가장 중요하게 생각하는 건 다양성"이라며 "관객 분들의 취향을 저격할 수 있는 콘텐츠를 모아보고 싶었다"라고 했다.

독창적인 예능 콘텐츠를 선보여온 테오와 감각적인 외화를 소개해 온 워터홀컴퍼니가 손을 잡고 한국영화 시장에 새로운 시너지를 제안했다. 두 회사가 배급을 맡은 '마더 메리'는 전 세계가 주목하는 컴백 무대를 앞둔 팝 아이콘 마더 메리가 자신을 완성할 단 한 벌의 드레스를 위해 오래전 버렸던 친구이자 디자이너 샘을 찾아가 믿기 어려운 하루를 보내는 팝 뮤직 스릴러다. 데이빗 로워리 감독이 연출을 맡았고, 배우 앤 해서웨이, 미카엘라 코엘, 헌터 샤퍼 등이 출연했다.

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김 PD는 배급작 선정 기준에 대해 "저희가 가장 중요하게 생각하는 건 다양성이다. 하나의 방향성을 정해두기보단, 관객 분들의 취향을 저격할 수 있는 콘텐츠를 모아보고 싶었다"며 "작품 장르의 공통점이 없어 보일 수도 있지만, 하나하나 뜯어보고 관람하신 뒤 함께 이야기 나눌 수 있는 라인업으로 구성했다"고 밝혔다.

한편 '마더 메리'는 11월 개봉한다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com