김선영, 부친상 비보…슬픔 속 장례 조용히 마무리[공식]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김선영이 부친상을 당했다.

7일 김선영의 소속사 강엔터테인먼트 측은 "김선영 배우의 부친이 지난 4일 세상을 떠나셨다. 발인은 어제 엄수됐다"고 밝혔다.

고인의 빈소는 김선영의 고향인 경상북도 영덕군의 한 병원 장례식장에 마련됐으며 김선영은 슬픔 속에 빈소를 지킨 것으로 전해졌다.

Advertisement

발인은 지난 6일 진행됐다. 김선영은 경북 영덕에서 태어나 성장했다. 1995년 연극 '연극이 끝난 후에'로 데뷔한 뒤 오랜 시간 연극 무대를 중심으로 활동해왔다.

대중에게 본격적으로 얼굴을 알린 작품은 tvN '응답하라 1988'이다. 극 중 선우와 진주의 엄마 선영 역을 맡아 현실감 넘치는 생활 연기로 큰 사랑을 받았고, 이후 '슬기로운 감빵생활', '동백꽃 필 무렵', '사랑의 불시착', '일타 스캔들', '정숙한 세일즈', '중증외상센터' 등 다양한 작품에서 강한 존재감을 보여왔다.

Advertisement

스크린에서도 '허스토리', '미쓰백', '내가 죽던 날', '콘크리트 유토피아', '파묘' 등에 출연하며 활약했다.

Advertisement

특히 남편 이승원 감독이 연출한 영화 '세자매'에서는 희숙 역을 맡아 제42회 청룡영화상 여우조연상을 수상하는 등 연기력을 인정받았다.

Advertisement

김선영은 최근에도 활발한 활동을 이어가고 있다. tvN 예능 '언니네 산지직송3'에 출연 중이며, 최근작 '미지의 서울'에서는 이호수의 어머니 염분홍 역을 맡았다. 오는 2027년 방송 예정인 드라마 '위대한 방옥숙'에도 출연할 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com